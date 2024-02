Real España-Marathón: Miguel Falero se pronuncia sobre quién es favorito en el clásico y revela cuándo regresaría Buba López

Es el gran anhelo y estamos en un equipo grande, nuestra obligación es ganar siempre. No voy a poner ejemplo que pusimos, pero perdió Bayern Múnich, empató el Real Madrid, perdió el Arsenal. La competencia misma lleva a que los equipos que iniciaron pretemporada con desventaja en la quinta fecha tener ritmo. Le tengo respeto a Marathón, que viene jugando en buena forma, pero confío en los jugadores.

¿Quién es favorito para ganar el clásico?

Llega Marathón como favorito porque los números lo indican porque lo viene haciendo de buena forma. Es favorito porque hace bien las cosas, pero hay partidos en los que no puedes poner supremacía y hay que tenerla en tres términos: dominio de balón, dominio de terreno y dominio de juego, si no tienes dos de esos, no puedes ganar el juego.