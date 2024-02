¡Del fútbol sala al Motagua! Carlos Montes, la mente maestra de Diego Vázquez: “Yo soy el primer video analista de Honduras”

En ese momento tenía 17 años en el 2006-07 y me logro quedar en Motagua y estaba feliz porque era el equipo de mis amores... Al inicio jugaba de segundo delantero, pero después del debut pasó a jugar por volante derecho...Nunca me caractericé por ser un goleador.

En eso surge el torneo de reservas, sin embargo, la edad que yo tenía ya no me alcanzaba para seguir en el Motagua. Y prácticamente desde ese momento mi ‘carrera’ por llamarlo así, se corta y pasó a pensar en mi familia porque a esa edad (19) ya era padre de familia.

“Papeto” sos muy conocido en muchas canchas burocráticas de Tegucigalpa ¿te desempañaste en eso?

El fútbol te acerca a muchas personas y vieron un gran desempeño en mí. Y es ahí donde empiezo a jugar en muchos lados de Tegucigalpa casi todos los días.

Pregunta incómoda: ¿Cuánto cobrabas por partido?

Ja, ja fíjate que eso es un mito prácticamente. Yo lo trato así porque no en todos lados te pagan y no a todos los lados vas por el mismo dinero. En realidad yo juego porque me gusta y porque amé el fútbol

De hecho, yo nunca tuve apoyo en este aspecto de mi madre y tampoco de mi padre porque no me crecí con él. Entonces yo siempre busqué jugar porque me gustaba. En lugares te daban L.300, L.500, L.700, pero la realidad que no vas a vivir de esto o que vas a salir adelante con eso. Yo juego porque me gusta, la verdad.

En este momento es que tomas la decisión de estudiar ¿verdad?. Pero, ¿Cómo llega este afán de querer retomar los estudios ya siendo padre de familia y de no triunfar en el fútbol?

Es ahí donde entra la mano de la madre que siempre busca llevarnos por el lado del estudio. Lo que pasa que yo estaba desenfocado y estaba estudiando (Ingeniería en Informática) algo que no me gustaba. Pero gracias a eso es que yo llego adonde estoy hoy.

Yo empiezo a jugar con un equipo de ingenieros y uno de ellos (Jorge) me dice que me va ayudar con los estudios y que fuera buscar que carrera estudiar y es ahí donde me meto a Periodismo cuando recién abría en Ceutec.

Gracias a qué estudias en Ceutec, empezas a conocer el fútbol sala. Contame cómo sucede todo esto.

Yo me doy a conocer en unos juegos universitarios en una final que perdimos con Unitec, pero este fue el inicio de todo. De ahí me llaman a proceso de Selección Universitaria de Honduras y quedamos campeones de ese torneo ODUCC 2013 (Organización Deportiva Universitaria de Centroamérica y el Caribe).

