Kevin Álvarez habla sobre su futuro y deja clara su prioridad: “Estoy entrenando con normalidad con ellos para ver qué pasa”

“Aún no sé si voy a continuar, pero estoy entrenando con normalidad con ellos para ver qué pasa. Si me toca irme me quiero ir de buena manera y si me toca quedarme estar en las mejores condiciones”., soltó el nacido en San Pedro Sula.

Y continuó: “Mi prioridad en estos momentos es salir al extranjero. Aún los equipos no los sé porque es mi representante y la junta directiva que manejan esa situación”.

Para Kevin Álvarez volver al extranjero sería una revancha luego no su poca regularidad con el IFK Norrkoping de Suecia. “Creo que todo jugador tiene esa mentalidad de jugar en el exterior y con esa mentalidad vine a Honduras y creo que hice un buen torneo para merecerme esa oportunidad”, acotó el exOlimpia.

Kevin habló del buen campeonato que desempeñó en el Clausura 2022. “Todo el que trabaja al final tiene su recompensa y esa fue la mía. El buen trabajo que hice durante el campeonato fue notorio y espero seguir en esa brecha”.

Además, nos contó que pudo haber jugado el amistoso de este domingo, pero una lesión lo privó de practicar fútbol. “Sí, tuve un problema en tobillo derecho el viernes y estamos recuperándonos”, cerró.