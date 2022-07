Oficial: Hernán “La Tota” Medina confirma el nuevo fichaje de Motagua, los positivos por Covid y la llegada de Eddie Hernández

No, yo estoy bien. Gracias a Dios todo bien. Obviamente estamos con todos los cuidados como bien todos sabemos. En definitiva, hemos preservado de la salud de los futbolistas que es lo más importante.

El extremo derecho y ex de Belgrano de Córdoba llegará este lunes a tierras hondureñas para unirse de inmediato a sus nuevos compañeros, que esta semana viajarán a Estados Unidos para una gira de amistosos contra Comunicaciones y Municipal de Guatemala.

¿Motagua seguirá contratando jugadores de parte suya o cierran operaciones?

Estamos evaluando si es necesario incorporar a alguien más y si es conveniente o no. Yo siempre digo: La cantidad no nos va a garantizar absolutamente nada. Por más que traigamos cinco, seis, ocho, diez jugadores, eso nos va abultar la plantilla, pero no va a significar mayor calidad.

Si tenemos un equipo balanceado donde podamos trabajar y hacer hincapié en la idea futbolística y en los desafíos que tenemos por delante eso nos va hacer afrontar cada competencia como corresponde.

Evaluaremos si hace falta alguna incorporación más, no estamos retirando el mercado, pero evaluaremos si son necesarias (las contrataciones).