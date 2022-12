Kevin López cumplirá su sueño tras su fichaje por el león: “De niño le iba al Olimpia y quería jugar a estadio lleno”

“Sí, le iba al Olimpia, quería jugar como lo hacía el Olimpia a estadio lleno. Siempre soñé con que la gente me aplaudiera y gritara mi nombre”, confesó a Diez en el 2015.

El “Choloma” López defendió la camisa de las águilas y en sus últimas dos temporadas lo hizo con el Comunicaciones, pero en el nido no perdonan su llegada al león.

Pese a defender los colores del Motagua, López siempre estuvo en el fondo de su corazón al Olimpia y siempre buscó tener un recuerdo de la camisa de los leones.

“Con Fabio de Souza. Le dije que independientemente del resultado quería tener su camisa porque lo considero un profesional. Me parece muy buena persona y me mandó su camisa al camerino”.

DE FAMILIA MUY HUMILDE

La vida para el jugador no ha sido fácil y ha tenido que luchar para conseguir un nombre en este camino del fútbol.

“Vengo de una familia humilde de un barrio de donde es muy difícil que te saquen para ser futbolista. Al principio me quitaba los tacos, no los aguantaba porque jugaba descalzo y ahora en el pueblo se burlan de mí porque ya no aguanto andar descalzo”.