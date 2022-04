La “Tota” del Motagua se confiesa: la amistad con Tosello, el sueño por ganar el título y lo que le cuesta manejar en Tegucigalpa

Suma un mes en Honduras y el técnico del Motagua Hernán “La Tota” Medina tiene dos desafíos: conquistar el título del torneo Clausura y el otro conocer bien las calles de Tegucigalpa , pues nos aseguró que es “complicado para manejar”. Asimismo, le advertió entre risas al plantel azul de que “si llego dos horas tarde a la práctica...ja, ja, ja es porque estoy perdido y porque estoy empezando a andar solo”. Además, nos confesó que conserva una amistad sincera con la leyenda y ex técnico del Olimpia , Danilo Tosello. LA ENTREVISTA: ¿Cómo se iniciaría una entrevista con Hernán La Tota” Medina? Bueno sencillo y hablando de fútbol. Yo trato de ser ameno en todo sentido y más en ocasiones estas para poder hablar con amplitud de todos los temas. Eso a uno lo abre y lo hace hacerse conocer con la gente. De lo que hay atrás de un entrenador, de una profesión donde se esconden un montón de cosas. Me llama la atención el sobrenombre de “La Tota”... ¿Cómo surgió? Ja, ja, ja eso se dio en un momento de mi carrera futbolística. Había tenido que sobreponerme a una situación que era que tenía un par de kilos de más y es que tenía la característica de que se me iba todo a la par de cola y en Argentina a las señoras gordas les décimos “Doñas Totas” y en el club donde yo jugaba (El Club Atlético Belgrano, conocido como Belgrano de Córdoba) tenía la característica de ponerle apodos a todos y cuando estuve en esa situación surgió a decirme “Tota, Tota” y ya me quedé con ese apodo. Hábleme de la Provincia de Córdoba, de su gente y sus costumbres Es de gente muy alegre con mucha tradicion de querer siempre tener buen clima de festividad. Siempre el cordobés busca estar bien, somos buenos para poner apodos y de comer mucho asado tipico de Argentina. Es lo primero que se hace, “vamos a comer un asado”, el tema del humor, por ejemplo mucho de los humoristas de Argentina son la de la Provincia de Córdoba y es de gente muy solidaria. Yo cuando salgo no solo soy embajador de Argentina, sino también de la Provincia de Córdoba que me marca mucho. Nuestra forma de hablar es una de nuestras características con una tonada muy especial. Somos alegres. ¿Qué otras pasiones tiene aparte del fútbol? Soy apasionado de mi familia, soy de leer no sé si bastante, pero si leo y de buscar información de poder estar a la orden del día, no solamente en lo informativo, también me gusta leer de cultura general y me gusta el cine. Al no tener tanto tiempo con la familia, me gusta estar con mi esposa y mis hijos y aprovechamos actividades grupales para estar en familia.

¿En la Provincia de Córdoba escuchar nombres como Danilo Tosello, Diego Vázquez, Héctor Vargas, entre otros? Sí, con Danilo Tosello tuve la oportunidad de compartir plantel en Belgrano de Córdoba. Con Danilo he tenido la oportunidad de estar conversando y ahora con la tecnología tenemos grupos de Whatssap y él es de los más veteranos del Belgrano de Córdoba y siempre tenemos contacto. A parte de conocer a sus jugadores... ¿Cómo le ha ido en este proceso de adaptación en el país? Ya dejó de ser un proceso de transición. Nosotros (su cuerpo técnico) venimos sabiendo que tenemos que afrontar estas condiciones y hemos ido trabajando y poniéndonos al día. Tuvimos un pequeño contratiempo con mi salud, apenas llegué y el virus se me vino manifestando desde Argentina o se me manifestó desde acá, pero bueno la conclusión es que gracias a Dios salí adelante y hoy estoy a plenitud. Con el equipo y con todos me sentido bien y me ha contagiado el grupo en el día a día y eso me ha fortalecido cada vez más. Y eso es el fútbol, de ir dando pasos firmes, de ir creciendo cada día y de seguir siendo un equipo que está en crecimiento y desarrollo y bueno afrontar cada situación como nos ha tocado.Cada compromiso que nos quede por delante ir buscando lo mejor en todo.

¿Qué le ha parecido la ciudad? Complicado para manejar- sonríe La Tota-, para ubicarme rápido, tengo que ser honesto y me cuesta, pero la ciudad es muy linda y pintoresca. La gente es amena y muy solidaria. Hemos sido recibidos muy bien y bueno me voy aprendiendo las calles, aprendiendo ubicarme y eso me va a llevar un tiempo, porque uno va por una ruta o calle y cree que la calle de al lado lo va a llevar al mismo destino y resulta que venta para otro lado. Si llego dos horas tarde a la práctica...ja, ja, ja es porque estoy perdido y porque estoy empezando andar solo, pero aquí es muy lindo y vamos aprendiendo cada cosa de Honduras. ¿Ustedes usan palabras como: pelutudo, colodo, entre otros, pero ha escuchado algún hondureñismo como: cheque, alero, macanudo, pijinear? Ja,ja,ja la verdad que no, pero a ver nosotros los cordobés tenemos esa situación de que somos mal hablados, porque cortamos las palabras. Por ejemplo: el cordobés usa bastante la palabra Culiado- palabra que define a un amigo o buena persona o también para insultar- que es un saludo yo puede ser un insulto, pero veo gente muy correcta en Honduras. ¿Con que equipo se ha encontrado? Llegamos a un equipo urgido de resultados y sabíamos que nos íbamos a encontrar con una situación de muchos años de trabajo con otro entrenador y con otra idiosincrasia. Cambiar eso no solamente era un desafío, sino también que es una situación que hay que hacerlo paulatinamente y darle tiempo al jugador para que me conozca a mí ya mi equipo de trabajo. Todo esto lleva un tiempo, pero por suerte se nos han dado estos resultados positivos que nos alientan, nos ponen a seguir creciendo y poder mejorar.