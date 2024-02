¿Llega Pavón al Real España? Elías Burbara envía mensaje a Olimpia: “Preferiría perder el domingo y ganar las finales en mayo”

Del mismo modo, calentó el clásico ante Olimpia y resaltó que “de “nada nos sirve ganar el domingo ante Olimpia si vamos a perder el campeonato en mayo. Preferiría perder el domingo y ganar las finales porque para eso estamos, ganar campeonatos. De momento el equipo no sabe qué es perder”.

Mucha virtud ha tenido el profesor Miguel Falero, una de ellas fue conformar un equipo, antes de tener una estructura ya lista. Hoy ves a Real España y no ves figuras sino a jugadores corriendo, dando lo máximo y brindando su compromiso. Esa unión de grupo que se generó es el principal logro que tiene el entrenador.

Siempre lo ha sido. Nuestro enfoque tiene que ser los partidos de mayo y si en mayo estamos bien vamos a poder disfrutar y celebrar juntos. De nada nos sirve ganar el domingo ante Olimpia si vamos a perder el campeonato en mayo. Preferiría perder el domingo y ganar las finales porque para eso estamos, ganar campeonatos. De momento el equipo no sabe qué es perder

Más que ilusionado estoy comprometido día a día con las operaciones del club. Tratando de darles esas alegrías que tanto se merece nuestra afición. Es cierto que a veces nos ha salido el tiro por la culata y otras veces hemos tenido aciertos, en esta ocasión, parece que hemos tenido más aciertos que problemas. Quiero recalcar que nuestro objetivo no es un partido de la jornada cinco sino los partidos finales de mayo y no nos podemos desenfocar.

No sé si fue porque comenzamos antes o porque buscamos a los jugadores con meses de antelación. No te sabría decir que pasó.

La verdad que el presupuesto de Real España se redujo considerablemente en comparación del torneo pasado que fue el más caro en la historia de Real España y ni siquiera entramos a la liguilla. El problema no era un factor económico sino de compromiso e institucional. Te cuento en el pasado queríamos hacer fichajes y teníamos plan A, B, C, D y terminábamos fichando el plan Z. Este mercado todos los planes A se dieron.

Cuando hay toxinas en el ambiente es muy complicado poder trabajar bien. El año pasado se hablaba de puñetazos entre compañeros y enemistades entre entrenadores y futbolistas ¿eso es pasado? Sí, Miguel cuando entró al equipo no anduvo escogiendo jugadores, los que estaban comprometidos eran bienvenidos y los que no ya están vistiendo otras camisas.

Hay situaciones futbolísticas claras que están a la vista de la gente. No es un invento del profesor Miguel Falero si no nos pitan un penal tenemos que decir que no nos pitaron un penal, si tenemos que decir que nos expulsaron un jugador injustamente, hay que decirlo. Creo que hay un concepto equivocado porque el error está no fue un invento.

Si ganamos el domingo y perdemos la final en mayo no habrá servido de nada, pero si perdemos ante Olimpia y somos campeones, todo va valer la pena. Obviamente que tenemos que estar en los primeros lugares.

No me puedo poner a hablar de las 12 salidas. El tiempo que Mayron Flores estuvo aquí rindió, pero el profesor Falero buscaba otras condiciones.

Vinieron ocho jugadores nuevos, pero se fueron 12 futbolistas, entonces el saldo salió menor. ¿Se redujo en un 10%? No, más. Al final el tema no es presupuestario sino la conformación de un buen plantel.

¿Han afectado a Real España?

Ahí estamos a la interpretación y disposición de la Comisión de Disciplina, no creo, pero si ellos ven los periódicos y los programas de televisión, no hay una jornada donde alguien no hable del arbitraje.

¿Cuál es la diferencia que usted ve en Miguel Falero del resto de técnicos que usted ha tenido bajo su cargo?

La experiencia de él es muy importante, conoce al dedillo el fútbol hondureño. Haber dirigido seis partidos el torneo pasado le sirvió para encontrarse con todo lo que pasaba en Real España. Dos días después de la eliminación ya tenía la lista de altas y bajas.

¿Cómo se está trabajando el tema del director deportivo?

No estamos viendo currículos ahorita, nos hemos enfocado en la dirección que nos ha dado el profesor Miguel Falero. Lo que sí es que ya tenemos el molde del perfil de director deportivo que tenemos. Hemos sido un poco exigentes con esto, no lo vamos a encontrar fácilmente.

¿Carlos Pavón no tiene ese perfil?

El tema es que Pavón está viendo si cierra un trabajo en Estados Unidos. Hoy no es candidato no porque uno no quiera sino porque él tiene una carrera que continuar y allá va a ganar mucho más que lo que podamos ofrecer.

No pierdo la fe que en un futuro pueda estar con nosotros. Teniendo un buen director técnico no se necesita un director deportivo, teniendo a Falero no lo voy a necesitar.