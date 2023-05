¡Locura en Olancho! Entre largas filas, aficionados agotan boletos de la final Potros - Olimpia tras venta en el Estadio Brevé Vargas

A menos de dos horas de haber iniciado la venta de los tickets, se reporta agotada la taquilla general en el búnker del estadio pampero. Los boletos para Silla están siendo revendidos por el mercado negro empezando de 400 hasta 800 lempiras.

”¿Cómo es posible que a esta hora (10 am) ya no hallan boletos? Queremos una explicación. Me voy de regreso a mi casa, en el mercado negro ofrecen boletos de Silla en 800 LPS”, denunciaron unos hinchas a DIEZ.

Los portones abrirán al público a la 1 de la tarde y no podrán ingresar niños menores de siete años. Habrán 500 agentes policiales resguardando al público, imponiendo cinco anillos de seguridad.

No se permitirá el ingreso al Estadio Juan Ramón Brevé lo siguiente: pólvora, bombos, fajas con hebillas grandes, armas de fuego, palos, objetos cortopunzantes, bebidas embazadas, doble camisas, mantas entre otras cosas.