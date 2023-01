Luis Cerna, el nuevo fichaje del UPN: El extraño número de camiseta que le dieron y ¿por qué le dicen Caguama?

“Estamos trabajando para hacer las cosas de la mejor manera. Me contrataron el otro día que estaba jugando con Génesis y tuvimos un amistoso contra UPN. Bastaron 15 minutos en la cancha para demostrar y en la noche me llamaron para contratarme”, comenzó diciendo.

“Ese apodo se originó tiempo atrás cuando tenía una mala vida, no voy a mentir, uno tiene que ser sincero, sí me gustaba tomar bastante, tomaba de esas caguamas y por eso los del barrio me clavaron así, pero como dice la palabra de Dios el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas pasaron”, dice con suma sinceridad.

Luis Cerna asegura que en tan poco tiempo convenció a Héctor Castellón , quien es el artífice de su fichaje por la UPN. “En esos 15 minutos contra ellos entré con ganas, me movía bien, encaraba, pivoteaba y marqué un gol de penal. Este es un logro grande, esta palabra Dios me la había dado y todo ha sido en tiempo de él”, dice.

Cerna, oriundo de la colonia San Buen Aventura de Tegucigalpa sí asegura que le gustaría que le llamen por su nombre y no por su apodo. “La verdad sí me gustaría que me llamaran por mi apellido, pero si no se pude no se puede, ¿qué se le va hacer? ya uno es hombre nuevo”, finaliza.