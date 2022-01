$!Luis Cruz revela su sueño con Vida, informa que busca comprar otro equipo y habla si Trezeguet invertirá en Honduras

¿Está haciendo el esfuerzo por fichar a Kervin Arriaga o está lejos? Presenté mi propuesta a Marathón, ahora falta el jugador y no lo van a obligar si no quiere, pero ya hablé con ellos. Estamos haciendo todo lo posible, pero está en manos de Arriaga. Él está renuente con su club y respeto eso, yo hago las cosas bien de ir con el club y ofrecer, ahora esperar que todo se puede solucionar.

Carlos está firmado, no tengo por qué mostrar el contrato de mis jugadores, pero estoy tranquilo, está firmado por tres años. Motagua puede quererlo, yo también puedo querer a otro futbolista de Motagua, por ejemplo, quiero a Kervin Arriaga, lo hablé con Marathón, pero esperamos.

Tenemos un pacto de confidencialidad entre los clubes, pero no puedo revelarlos.

¿Siente que se puede concretar?

Arriaga es un excelente jugar, queremos contar con él, pero es una decisión de él. Con Marathón hay acuerdo.

¿Ha hablado con Kervin Arriaga?

Es Edgardo Simovic quien está hablando con él, es el mediador, pero estamos a la espera, ahora está en la selección y veremos si terminamos la negociación.

¿Puede confirmar que el Vida cambia de televisora?

Tenemos una propuesta, pero nada concreto y hasta que no tenga firmado no puedo ser irresponsable y decir que vamos con ‘x’ compañía. La verdad que es una propuesta mucho mejor y no pensamos desaprovecharla.

Es cuestión de horas que acepten entonces.

Estamos tratando de hacer las cosas, cuando tengamos la documentación, daremos a conocer con quién vamos a trabajar.

¿Tienen derechos de formación de Carlos Meléndez?

Sí, tenemos el 40% como lo habíamos pactado cuando fue cedido a Motagua.

¿Sienten que son el tercer equipo más solvente en el tema económico?

Nosotros mantenemos nuestra economía, el jugador que viene le planteamos lo que tenemos y no podemos ofrecer cosas que no podemos cumplir y hasta el día de hoy no hemos tenido problemas con alguno. Estamos al día con sueldos, premios y es en lo que nos enfocamos torneo a torneo.

¿Cuánto le cuesta la planilla del Vida?

Creo que andamos por dos millones de lempiras al mes.

¿Le sorprende que no haya ningún jugador del Vida en la Selección?

Nosotros tenemos tres o cuatros jugadores que puedan estar, al final la decisión la toma el entrenador y no obligamos a nadie, el que llegue que lo haga por méritos propios, pero creemos que (Carlos) Argueta y (Roger) Sanders están listos para estar ahí.