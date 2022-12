Marcelo Santos lanza contundente mensaje de cara al choque ante Olimpia: “Lo que pasó el sábado es historia, tenemos la capacidad de remontar”

LA CONFERENCIA DE PRENSA

¿Qué se necesita para remontarle al Olimpia en La Ceiba? “Lo que pasó el sábado ya es historia, nada más nos hemos enfocado en tratar de corregir. Tenemos la unidad y la convicción. Sabemos que tenemos la capacidad para remontar el marcador adverso, ya lo hemos hecho”.

El recuerdo del 2017 en la remontada épica: El equipo está acostumbrado a jugar este tipo de instancias. Ya estamos acostumbrados a esto, sabemos que no es primera vez que vamos a remontar un marcador adverso. Ahorita que venía en camino (hacia el entrenamiento) me venía acordando de la semifinal que enfrentamos contra ellos en 2017, cuando en el primer partido nos ganaron 2-0 y en el primer tiempo del segundo juego nos hicieron un gol... nos llevaban 3-0, pero en el segundo tiempo salimos con otra a actitud, igualamos 3-3 y pasamos por mejor posición en la tabla. Tenemos que traer esos bonitos recuerdos y sacarle provecho a ello.

¿Es cierto que mandan ustedes en instancias finales? Por historia Motagua siempre ha sido superior a Olimpia en estas instancias finales, pero creo que es parte del pasado. Este es un nuevo capítulo, esta es otra oportunidad. Se logró una vez remontar en 45 minutos un marcador de 3-0 y en esta ocasión tenemos 90 minutos para poder anotarles.

¿Sensación de jugar en su ciudad? “La verdad que es una motivación extra, sabiendo que se va a jugar una final en la ciudad en la que yo nací. Es un plus que me da a mí para esforzarme más, para hacer las cosas bien, lograr el objetivo y disfrutar con mi familia, que sé que allí va a estar. Sabemos que no será fácil, así como para ellos tampoco”.