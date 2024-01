Mateo Yibrín le abre la puerta a Carlos Pavón en el Real España, ¿son favoritos para el título del Clausura 2024?

- LA ENTREVISTA -

¿Es este Real España un equipo más competitivo?

La directiva hizo una buena inversión. Esperemos que sigan los resultados, pienso que tenemos un buen entrenador y vamos por buen camino.

Bajo lo que usted representa para Real España, ¿esta directiva y este cuerpo técnico tienen su respaldo?

Sí, creo que en este momento no es productivo ponernos a pelear o a contradecir, eso es para el final del torneo, dependiendo los resultados. Repito, creo que ahora sí tenemos un buen entrenador, hoy sí hay un plantel competitivo.

¿A qué debe apostarle Real España en este torneo?

A jugar una final nuevamente y pelear el título.

¿Está muy marcada la brecha de los equipos capitalinos sobre los sampedranos?

Sí, la diferencia es por presupuesto, por poner un ejemplo, allá pueden gastar 10 lempiras y aquí lo más que podrían ser son cinco, la inversión es el doble y eso marca una diferencia.

LEA TAMBIÉN: Orinson Amaya arremete contra el arbitraje y halaga los fichajes: “Olimpia es un equipo grande, no merece que pasen este tipo de situaciones”

Pero, ¿se puede competir contra el dinero?

En la cancha son 11 contra 11, si se hacen buenos fichajes, gente competitiva, que tenga ganas y un cuerpo técnico que sea capaz, ahí se puede competir.

Aún no se ha encontrado director deportivo y Carlos Pavón es uno de los que más suenan. ¿Le gustaría ver a la Sombra en ese cargo?

Carlos Pavón es una persona con mucha experiencia y es muy querido por toda la afición y si puede hacer la función de director deportivo, bienvenido.

¿Usted sigue involucrado con Real España?

Últimamente no he podido estar involucrado, pero sí apoyamos con patrocinios, somos amigos de la directiva, pero no estamos metidos en la dirección de la junta directiva porque no hemos tenido tiempo.