Miguel Falero denuncia que “desestabilizaron” al Real España y deja en claro si ya piensa en el próximo torneo

¿Cómo analiza el partido?

Fue un comienzo parejo donde tuvimos chances de concretar. La diferencia fue en la contundencia. Real España arrancó bien y la contudencia del Motagua los hace llevarse el partido. No se pueden cometer tan importantes e infantiles contra un equipo que tiene la contundencia del Motagua, eso se vio en el marcador. No valió de nada el esfuerzo, despliegue y las ganas porque cuando nos pusimos en el partido nuevamente, en el primer ataque nos vuelven a superar con pérdidas de marcas que es lamentable que nos concreten de esa manera.

En redes ha circulado que habrá barrida en Real España. ¿Usted ya está pensando en la restructuración del equipo?

No. Eso salió ayer en una nota en redes donde lo saca un periodista que a mi no me entrevistó, yo no hice ninguna declaración ni presenté ningún informe a la directiva. Estamos tratando de subsanar esto lo más antes posible y eso nos hizo un daño terrible. Fue lo primero que tuvimos aclarar en el desayuno porque los jugadores se encontraron con eso. Pienso que debe haber una responsabilidad ante una nota presentada de esa manera, que sea responsable la persona que lo hizo. Tuvimos que pagar el incendio y no era lo que más nos convenía, aunque eso por eso no fue que perdimos, pero sí nos desestabilizó.

¿Qué aprendizaje le ha dejado sus partidos dirigiendo al equipo?

Nos falta trabajo. Evidentemente, cuando enfrentamos equipos de jerarquía, se nos hace más difícil. Pero vuelvo y repito, cuando nos pusimos a un gol, no te pueden convertir en la próxima jugada, eso se paga carisímo. Cuando estabámos en el trámite de emparejarlo, viene el tercer y cuarto gol. Hay cosas que nos duelen porque lo trabajamos y a veces la atención no es la suficiente para llevarnos el partido cuando tenemos un trámite parejo.