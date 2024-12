Olimpia-Motagua, por la nueva copa de Liga Nacional: ¿Sol centro habilitado? ¿El papá en finales? ¿El club más valioso?

7- NUEVA COPA DE CAMPEÓN

La Liga Nacional de Honduras lanzó un nuevo diseño de la copa que levantará el equipo que se consagre el domingo 22 de diciembre en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

8- ÚLTIMO APERTURA CON 10 CLUBES

El torneo Apertura 2024 será el último con diez equipos, porque la temporada 2025 se desarrollará con 12 clubes, bajo el nuevo mandato de la Liga Nacional de Honduras.

9- ¿EL CLUB MÁS CARO?

Olimpia es más valioso que Motagua, según informes de TRANSFERMARKT:

Olimpia: 5.2 millones de euros.

Motagua: 4.4 millones de euros.

10- ÚLTIMO BAILE DE TROGLIO

Pedro Troglio dirigirá este domingo su último partido con Olimpia. El técnico argentino ya tiene todo acordado con el Instituto de Córdova de la primera división del fútbol de Argentina.

BONO

La gran final del torneo Apertura 2024 tendrá a un nominado al premio Puskas. Michaell Chirinos fue uno de enlistados a ganarlo a través de los premios The Best. No obstante, “El Diablillo” compitió, pero no pudo vencer a Alejandro Garnacho.