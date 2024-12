Motagua ya piensa en su reestructuración para el 2025: Fichajes, ofertas, bajas y futuro de Diego Vazquez

De igual forma otro jugador que está en la órbita del equipo emplumado es Marlon ‘Machuca’ Ramírez , sin embargo las pretensiones del veloz extremo derecho no parecen lógicas en el seno del ciclón azul, por lo que las negociaciones están estancadas.

Otro de los que no tiene aún su futuro definido es Rubilio Castillo, sublíder de goleo en el torneo por parte de Motagua. El ariete tiene un par de ofrecimientos del fútbol extranjero y no ve con malos ojos volver al ruedo internacional, no obstante, ya hay un ofrecimiento para renovar el vínculo.

El joven defensor Giancarlo Sacaza, que ha dejado buenas presentaciones en la zaga azul cuando ha sido requerido por el cuerpo técnico, se queda sin contrato y su continuidad no sería problema para el club capitalino ya que lo ven como un prospecto a futuro.

Respecto al tema de Diego Vazquez, desde la directiva motagüense están decididos que de la única forma que el técnico mendocino salve su trabajo es que salga campeón del actual certamen, decisión que hasta este miércoles no ha cambiado.