Motagua se suma a Real España y ha solicitado la reprogramación del partido ante el Honduras Progreso

Al igual que los aurinegros, el conjunto azul de Diego Vázquez cuenta con más de cuatro futbolistas en la convocatoria de la Selección y les asiste el derecho para solicitar dicha reprogramación.

Los futbolistas del Motagua citados a este microciclo y amistoso ante Colombia son: Omar Elvir, Denil Maldonado, Juan Ángel Delgado, Diego Rodríguez e Iván “Chino” López.

La fecha tentativa en la que se estaría disputando este encuentro sería el próximo 16 de febrero, mismo días que el Real España ha pedido jugar ante el Victoria.

De confirmarse esta suspensión, la primera jornada del torneo Clausura de la Liga Nacional se estaría jugando solamente con tres compromisos: Marathón vs Platense, Vida vs UPNFM y Olimpia vs Real Sociedad.