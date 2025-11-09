Motagua, con múltiples bajas, logra una balsámica victoria contra un CD Choloma que complicó

<b>(2) MOTAGUA - </b>Marlon Licona; Riky Zapata, Sebastián Cardozo, Giancarlo Sacaza, Carlos Argueta; Carlos Palma, Jorge Serrano, Cléver Portillo, Jefryn Macías; Carlos Mejía y Mathías Vazquez.<br /><br />DT: Javier López (ESP)<br /><br />Goles: Mathías Vazquez 14', Jefryn Macías 16'.<br /><br />Tarjetas amarillas: Carlos Palma, Giancarlo Sacaza.<br /><br />Tarjetas rojas: No hubo.<br /><br /><b>(1) CD CHOLOMA - </b>Jeison Truque; Milton Núñez, Johnny Leverón, Julio Bernárdez, Wilfredro Díaz; Heslser Díaz, Rossel Figueroa, Yethson Chávez, Brayan Félix; Marco Aceituno y Leider Anaya.<br /><br />DT: Jorge Ernesto Pineda<br /><br />Goles: Janier Bermúdez 49'<br /><br />Tarjetas amarillas: Rossel Figueroa, Wilfredo Díaz.<br /><br />Tarjetas rojas: Johnny Leverón 90+1'.<br /><br />**<br /><br />Estadio: Juan Ramón Brevé, Olancho<br /><br />Árbitro: