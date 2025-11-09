Liga Nacional

Motagua, con múltiples bajas, logra una balsámica victoria contra un CD Choloma que complicó

Los azules del Motagua, que tenían 10 bajas contra el CD Choloma, sacaron avante elpartido y ganaron 2-1.

2025-11-09

Motagua logró una victoria ajustada de 2-1 sobre CD Choloma en la jornada 19 del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, con un despliegue ofensivo tremendo en el primer tiempo. Los goles de Mathías Vázquez y Jefryn Macías en solo dos minutos fueron claves para el triunfo.

El partido comenzó de manera tibia, con ambos equipos estudiándose en el mediocampo. Sin embargo, los azules del español despertó en dos jugadas consecutivas para definir el resultado desde temprano en un estadio Juan Ramón Brevé casi que vacío.

Olimpia tiembla en la cima y Motagua se consolida en el repechaje: así queda la tabla de posiciones previo al parón FIFA

En el minuto 14' una excelente combinación de los zurdos Jhen Cléver Portillo y Riky Zapata generó la apertura del marcador. Zapata envió un centro globeado para que Mathías Vázquez definiera con precisión y pusiera el 1-0 arriba para los azules.

Solo dos minutos después, al 16', Jefryn Macías amplió la ventaja con un potente remate cruzado desde fuera del área, dejando sin opciones al portero Jeison Truque. Motagua ya dominaba el encuentro 2-0 y era al fiel estilo imponente de López.

Antes del descanso, al minuto 35', el portero azul, Marlon Licona mostró reflejos heroicos para evitar el descuento de los maquileros que daban una probadita de lo que se venía en el complemento, tras un disparo peligroso de Wilfredo Díaz, manteniendo la ventaja para su equipo.

Cléver Portillo y Jorge Serrano gestando un ataque contra el CD Choloma.

Después del descanso Jorge Erneso Pineda realizó tres variantes y eso cambió el plan de los azules. Al 49' Janier Bermúdez recortó distancias con un remate colocado de derecha tras eludir a Carlos Argueta, poniendo el 2-1 y metiendo presión a Motagua.

En el minuto 51', nuevamente Marlon Licona se lució con una atajada decisiva para evitar el empate, sacando un tiro a mano cambiada en la línea de gol cuando Bermúdez buscaba el segundo para los cholomeños y también el segundo en su cuenta personal.

El equipo azul, que bajó la intensidad en el segundo tiempo, donde siempre se le caen los equipos al ibérico López López, intentó anotar el tercero con ataques tímidos, como un remate débil de Carlos "Zapatilla" Mejía al 54’, que fue fácil atajado por Jeison Truque.

Motagua tuvo dos ocasiones claras para sentenciar al 68’ y 80’, pero Edwin Munguía no pudo definir. Primero falló un cabezazo tras un buen pase de Carlos Gómez (debutante), y luego Jeison Truque detuvo un remate de media vuelta que pudo ser el tercero.

Jefryn Macías volvió a anotar con el Motagua y esta vez como titular.

Sobre el final del encuentro, Johnny Leverón fue expulsado dejando al CD Choloma con 10 jugadores en cancha y privando a su equipo de ir a buscar el empate sobre el final. Así el Motagua vuelve a ganar y sigue subiendo en la tabla, aún con un partido pendiente que podría mejorar su posición.

- FICHA TÉCNICA -

(2) MOTAGUA - Marlon Licona; Riky Zapata, Sebastián Cardozo, Giancarlo Sacaza, Carlos Argueta; Carlos Palma, Jorge Serrano, Cléver Portillo, Jefryn Macías; Carlos Mejía y Mathías Vazquez.

DT: Javier López (ESP)

Goles: Mathías Vazquez 14', Jefryn Macías 16'.

Tarjetas amarillas: Carlos Palma, Giancarlo Sacaza.

Tarjetas rojas: No hubo.

(1) CD CHOLOMA - Jeison Truque; Milton Núñez, Johnny Leverón, Julio Bernárdez, Wilfredro Díaz; Heslser Díaz, Rossel Figueroa, Yethson Chávez, Brayan Félix; Marco Aceituno y Leider Anaya.

DT: Jorge Ernesto Pineda

Goles: Janier Bermúdez 49'

Tarjetas amarillas: Rossel Figueroa, Wilfredo Díaz.

Tarjetas rojas: Johnny Leverón 90+1'.

**

Estadio: Juan Ramón Brevé, Olancho

Árbitro:

Gustavo Roca
Periodista

Licenciado en Comunicaciones y Publicidad. Periodista deportivo desde 2010 y en Diario DIEZ desde 2014 cubriendo la sección de Centroamérica, Legionarios, Liga y Selección Nacional de Honduras.
Liga Nacional Honduras
|
Jefryn Macías
|
Mathias Vazquez
|
Motagua
|
CD Choloma
|