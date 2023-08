Motagua tropieza en La Ceiba contra el Vida y pierde la oportunidad de saltar al liderato del Apertura 2023 en solitario

El partido comenzó un tanto aburrido, no obstante, en un abrir y cerrar de ojos el juego se tornó eléctrico desde que Raúl Castro sancionó penal a favor de los rojos al 35’, mismo que canjeó por gol el argentino Gabriel Tellas.

Los cocoteros comenzaron a meter en aprietos a los capitalinos y en esa un balón que no tenía nada de peligró se convirtió en una bola de fuego para Enrique Facussé, que no tuvo un buen debut. El portero no se hizo respetar y en el área pequeña una pelota por aire lo condenó; Hilder Colón le ganó de cabeza y los azules se ponían abajo 3-2.

Ninrod Medina no creía lo que sucedía y por eso mandó toda la carne al asador para tratar de revertir la situación Auzmendi, Yeison, Marcel Santos, Iván López y Riky Zapata a la cancha. Sin escatimar. Los emplumados comenzaron a manejar el partido, aunque Vida los metía en aprietos cuando el equipo ceibeño iba hacia adelante.

Al 73’ Walter Martínez, que tuvo un buen juego, frotó la lámpara. Se las ingenió y metió el balón al área, donde esperaba Auzmendi, quien recepcionó de espaldas al marco y al ver la llegada de Yeison Mejía, se la dejó servida para que fusilara a Quinteros, que con un desvío notable de Bryan Bernárdez ponía el 3-3 definitivo.