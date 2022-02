$!Muma Fernández confiesa que desconocía que no podía jugar en tres equipos en una temporada: “Sólo podré entrenar”

Esto se debe a que un futbolista no puede participar con más de dos equipos en una misma temporada FIFA , y Fernández jugó el Apertura con Motagua en Honduras y el mismo año calendario lo hizo con el Venados de México de donde salió un mes después de llegar por un problema interno con sus compañeros.

El Vida logró presentar a Carlos “ Muma ” Fernández como flamante fichaje antes del cierre de pases del Clausura 2022, pero recibió la noticia de que su participación en el torneo no podrá ser posible.

Ante ello, el extremo derecho y el Club Deportivo Vida se encuentran buscando soluciones a un asunto del cual no tenían conocimiento previo a confirmar su traspaso, según dijo “Muma” al micrófono de DIEZ.

“Te soy honesto, ni yo ni mi representante, y tampoco el club, estaban al tanto de esto. Ayer (miércoles) me estaba rompiendo la cabeza porque no lograba entender. Ahora me han explicado y estoy consciente”, confesó el jugador de 29 años.