Nerlin Membreño y su misiva al arbitraje tras la eliminación: “Desequilibras la balanza, fue clave el gol en el Yankel Rosenthal”

Luego del pitazo final del partido, Salomón Nazar no atendió la conferencia de prensa. Sin embargo, en la zona mixta sí compareció Nerlin Membreño , quien declaró su malestar al quedar eliminados.

”Es duro por lo que el equipo hizo en los 180 minutos en los dos partidos, lo que mostró el equipo, la categoría, la personalidad, el control en el juego mismo, también en el rival. Olimpia está más acostumbrado, hay que decirlo. Lastimosamente lo parejo del juego, en cuanto a generación y llegadas se termina inclinando de otra manera por los errores arbitrales que terminan haciendo incidencia en todos los partidos”, comentó el asistente técnico del Marathón.

Membreño culpó al arbitraje por lo sucedido en el duelo de ida en el Yankel Rosenthal, donde Jerry Bengtson anotó en fuera de juego. Eso inclinó la balanza, según manifiesta el extécnico del Vida.

“Desequilibras la balanza, fue clave el gol en el Yankel Rosenthal. Al final de lo que parejo que fue el partido lo termina inclinando esas situaciones que ya tiempos necesitamos corregirlas, seguimos pecando, seguimos siendo muy permisivos. Creo que nos desentendemos de este tipo de detalles que son muy frecuentes en los partidos”, indicó.

Finalmente, comentó que Marathón mereció avanzar a la gran final por todo lo que demostró en la ronda de liguilla desde que enfrentó al Motagua.

“Sin duda, aquí todos vamos a coincidir. Nosotros demostramos en esta llave, sino también en la anterior contra Motagua que era un equipo que estaba para competir. Desafortunadamente no tuvimos en esta ocasión como siempre se dice que a veces que te favorecen los árbitros y en otras ocasiones no. Hoy no tuvimos la fortuna de que nos favorecieran y se equivocaran a favor nuestro”, finalizó.