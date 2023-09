Futbolistas de Marathón hablan sobre la cancha de Tocoa y su valoración sobre la actualidad de la Real Sociedad

Los futbolistas de Marathón, César Samudio y el uruguayo Pablo Royón, charlaron con los medios de comunicación previo al duelo de este domingo a las 3:00 PM ante la Real Sociedad por la fecha 6 del Apertura 2023. VER MÁS: Tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras Royón, quien se estrenó como goleador en la pasada jornada en el empate 1-1 ante el Victoria de la “Tota” Medina, habló de su tanto, su primer duelo de visita y se refirió a las condiciones de la cancha del Estadio Francisco Martínez de Tocoa.



Por su parte, el arquero canalero se pronunció sobre el momento que vive la Real Sociedad en el Apertura 2023, su voz en el conjunto verdolaga en su segunda campaña y aprovechó para hablar sobre el CAI, clasificados a los cuartos de final de la Copa Centroamericana y cuyo rival será Motagua. DECLARACIONES NICOLÁS ROYÓN Su primer partido de visita: “La primera salida, nos estuvimos preparando toda la semana, viendo en la cancha en la que íbamos a jugar, también el clima, así que estamos preparados directo para el domingo”. Su gol: “Estamos trabajando para eso, el primer partido me tocó asistir y en el segundo el tanto del empate, pero bueno uno sigue trabajando todos los días para seguir en ese camino de tratar de convertir para el equipo que es lo más importante. Condiciones de la cancha: “Por lo que vi no es una cancha buena, pero eso no quiere decir nada, hay que acostumbrarse al clima, cancha que nos toque, linda o fea, no me llevo mucho con eso porque será para ambos equipos, así que nosotros tenemos que ir hacer nuestro juego”.

Adaptación en la Liga Nacional: “Bien, por suerte me tocó arrancar de buena manera, espero seguir por este camino, si no me toca convertir asistir a mis compañeros, lo importante es que el equipo gane y que nos podamos llevar los tres puntos”. DECLARACIONES DE CESAR SAMUDIO Posición en el Apertura 2023: “Hemos trabajado la semana, pensando en eso, sabemos que perdimos dos puntos aquí en casa, igual lo valoramos y ahora toca ir por esa salida a Tocoa a tratar de sumar de a tres por esa deuda que tenemos y también para acercarnos a los primeros lugares. El torneo ha empezado muy parejo, los equipos que están abajo te llevan un punto, así que no nos podemos dormir”. El rival: “Es un equipo que tiene un nuevo timonel por lo que vi, tiene nuevas caras, pero siempre son un club aguerrido, solo que ahora no tienen la presión del descenso y están jugando un poco mejor, se ve en cancha que complica a cualquier equipo y hacen su trabajo”. Su voz en el equipo: “Siempre les doy la tranquilidad de comentarles ‘díganme lo que ustedes quieran’ allá adentro de la cancha, porque si yo tengo que hablarlo lo voy hacer, si tengo que llamarle la atención de forma temperamental y después del partido cualquiera que sea el resultado te voy a dar un abrazo, porque eres mi hermano, pero allá dentro son otras cosas, defendemos la camiseta”. Sobre el CAI, rival de Motagua: “Es mi equipo querido de Panamá, están haciendo las cosas muy bien y siempre les deseo el mayor de los éxitos sin importar el rival”.