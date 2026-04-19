Olancho derrota a Victoria en la jornada 19 y los deja hundidos en la lucha por el no descenso en el Clausura 2026

Con esta victoria, Olancho FC alcanza los 30 puntos, se mantiene en la tercera posición y se mete de lleno en la pelea por los primeros lugares del campeonato.En contraste, el Victoria sufrió un duro golpe en sus aspiraciones de permanencia. El conjunto ceibeño no solo dejó escapar puntos valiosos, sino que se hunde aún más en la lucha por no descender, quedando a cuatro unidades de su rival directo CD Choloma. Los fantasmas del descenso vuelven a aparecer con fuerza en la Jaiba Brava, que empieza a sentir la presión de la tabla.<b>LAS ACCIONES</b>El partido cambió su rumbo muy temprano. Al minuto 17, Olancho FC se quedó con diez hombres tras la expulsión de Óscar Alméndarez. El futbolista había sido amonestado inicialmente por el árbitro Said Martínez, pero tras una fuerte protesta, el colegiado de experiencia mundialista no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa, dejando a los locales condicionados durante casi todo el compromiso.Pese a la inferioridad numérica, los Potros no renunciaron al ataque. Al minuto 22, el panameño Yorlian Sánchez probó con un potente disparo de zurda que fue bien contenido por el guardameta visitante.Más tarde, al 30, Esaú Flores se convirtió en figura del Victoria al realizar una intervención espectacular tras una serie de rebotes en el área, reaccionando con reflejos felinos para evitar el gol del joven Cabrera.En el arranque del segundo tiempo, el Victoria salió con mayor determinación, intentando aprovechar la ventaja numérica. Al minuto 47, Luis Hernández, recién ingresado, sacó un zurdazo peligroso que pasó apenas desviado, generando inquietud en el conjunto local.Sin embargo, Olancho FC respondió con orgullo al 51, cuando Cabrera conectó una volea dentro del área que obligó nuevamente a una gran intervención de Esaú Flores.