Olancho derrota a Victoria en la jornada 19 y los deja hundidos en la lucha por el no descenso en el Clausura 2026

Los Potros del Olancho FC firmaron una noche de carácter, resistencia y contundencia al imponerse 1-0 sobre el Club Deportivo Victoria en el estadio Juan Ramón Brevé, en un duelo correspondiente a la jornada 19 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Un triunfo que vale oro no solo por el rival, sino por las circunstancias en las que se consiguió, jugando con un hombre menos desde el minuto 17 y resistiendo hasta el final para terminar celebrando en casa. El equipo dirigido por el colombiano Jhon Jairo López confirmó su gran momento en el torneo y volvió a demostrar su capacidad competitiva en escenarios adversos. El premio llegó sobre el cierre del partido, con el gol de su goleador Clayvin Zúniga, que desató la euforia en las gradas.

Con esta victoria, Olancho FC alcanza los 30 puntos, se mantiene en la tercera posición y se mete de lleno en la pelea por los primeros lugares del campeonato. En contraste, el Victoria sufrió un duro golpe en sus aspiraciones de permanencia. El conjunto ceibeño no solo dejó escapar puntos valiosos, sino que se hunde aún más en la lucha por no descender, quedando a cuatro unidades de su rival directo CD Choloma. Los fantasmas del descenso vuelven a aparecer con fuerza en la Jaiba Brava, que empieza a sentir la presión de la tabla. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE LAS ACCIONES El partido cambió su rumbo muy temprano. Al minuto 17, Olancho FC se quedó con diez hombres tras la expulsión de Óscar Alméndarez. El futbolista había sido amonestado inicialmente por el árbitro Said Martínez, pero tras una fuerte protesta, el colegiado de experiencia mundialista no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa, dejando a los locales condicionados durante casi todo el compromiso. Pese a la inferioridad numérica, los Potros no renunciaron al ataque. Al minuto 22, el panameño Yorlian Sánchez probó con un potente disparo de zurda que fue bien contenido por el guardameta visitante. Más tarde, al 30, Esaú Flores se convirtió en figura del Victoria al realizar una intervención espectacular tras una serie de rebotes en el área, reaccionando con reflejos felinos para evitar el gol del joven Cabrera. En el arranque del segundo tiempo, el Victoria salió con mayor determinación, intentando aprovechar la ventaja numérica. Al minuto 47, Luis Hernández, recién ingresado, sacó un zurdazo peligroso que pasó apenas desviado, generando inquietud en el conjunto local. Sin embargo, Olancho FC respondió con orgullo al 51, cuando Cabrera conectó una volea dentro del área que obligó nuevamente a una gran intervención de Esaú Flores.

Con el paso de los minutos, el partido ganó intensidad y se volvió cada vez más abierto. Al 72 llegó la ocasión más clara del encuentro: Brayan Chávez quedó completamente solo frente al arco y se lanzó de barrida para conectar un centro preciso de Luis Hernández, pero de manera increíble el balón pasó rozando el poste, dejando escapar una oportunidad inmejorable. Ya en el minuto 79, Chávez volvió a intentarlo con un potente zurdazo, pero esta vez el portero Gerson Argueta respondió con seguridad, controlando el disparo sin dar rebote. El Victoria había perdonado demasiado, y en el fútbol eso suele costar caro. Y así fue. Al minuto 88, en una jugada a balón parado, el ingresado Clayvin Zúniga apareció en el momento justo para conectar un cabezazo letal tras un tiro de esquina, enviando el balón al fondo de la red y desatando la celebración total en el Juan Ramón Brevé. Un gol que premió la resistencia de los Potros y castigó la falta de contundencia del conjunto ceibeño.

El 1-0 final refleja el gran momento de Olancho FC, que incluso en inferioridad numérica supo competir, sufrir y golpear en el momento clave. Para el Victoria, en cambio, es una derrota dolorosa que complica seriamente su panorama en la tabla y lo obliga a reaccionar de inmediato si no quiere seguir acercándose al abismo del descenso. En la próxima jornada, el Victoria regresará a casa para recibir este miércoles 22 de abril al Juticalpa FC en un duelo donde está obligado a sumar de a tres. Por su parte, Olancho FC tendrá un desafío mayor un día después, cuando reciba al líder Motagua en un compromiso de alta exigencia que servirá como verdadera prueba para medir su gran momento en el torneo.

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