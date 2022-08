Olancho no tendrá equipo completo para su debut en la Liga Nacional de Honduras contra Victoria

Sin embargo, el equipo olanchano no tendrá el plantel completo ya que jugadores como Erick Andino y Omar Elvir, dos de sus grandes refuerzos, no serán de la partida.

Andino no jugará porque su pase internacional procedente del Guastatoya de Guatemala no llegó a tiempo y Elvir sufrió un pequeño golpe en una de sus rodillas y el cuerpo médico del Olancho FC decidió no arriesgarlo para hoy. En la segunda fecha estará disponible.

Tampoco estará presente el delantero colombiano Yerson Gutiérrez, jugador que regresa a Honduras tras un breve paso por el Isidro Metapán de El Salvador.