Olimpia, el campeón centroamericano, es frenado por un respondón CAI que sacó petróleo del Nacional

Los dirigidos por Pedro Troglio reciben en el Estadio Nacional, a partir de las 8:00 PM, al bicampeón de Panamá por el grupo B y con la intención de sumar los primeros tres puntos.

Para este compromiso, los leones contarán con algunas bajas, según lo manifestó su técnico en la rueda de prensa previa. El capitán Jerry Bengtson se pierde el duelo por unas molestias.

“Tenemos a Bengtson afuera tras un golpe que sufrió ante Motagua, estaría ya el fin de semana ante Real España. Elvin Casildo todavía no está al 100%, tampoco contamos con Juan Pablo Montes y Kevin López (pubalgia). Si no juega Bengtson, lo hace Arboleda que terminó siendo determinante en el campeonato. Si no juega Kevin López, tengo a Pinto o Edwin Rodríguez. El equipo tiene variantes y estamos en condiciones de jugar para ganar, no hay excusas”, explicó Troglio.