Olimpia comienza la defensa del título; así se jugará la primera jornada del torneo Apertura de Reservas de Honduras

La actividad comenzará en Tocoa con la visita del vigente campeón Olimpia en duelo donde se estará enfrentando a la Real Sociedad. El partido está pactado a iniciar a las 2 de la tarde.

A las 3pm se estarán disputando cuatro juegos: Real España vs Victoria, Olancho FC vs Marathón, Vida vs Génesis y el Motagua se enfrentará a los Lobos de la UPNFM.

El torneo de reservas se jugará con el formato del certamen anterior, con una fase de clasificación donde se enfrentarán todos contra todos. Los equipos que concluyan en los primeros cuatro lugares jugarán semifinales y posteriormente los ganadores en semi se enfrentarán en una Gran Final.

Cabe señalar que Olimpia es el máximo ganador en este certamen con nueve títulos, le sigue Vida con cuatro, Marathón, Motagua y Real España con tres, Juticalpa FC y Victoria con un campeonato.

LA PRIMERA JORNADA DEL TORNEO DE RESERVAS:

Real Sociedad vs Olimpia (2:00 pm, Tocoa)

Olancho FC vs Marathón (3:00 pm, Juticalpa).

Motagua vs UPNFM (3:00 pm, Tegucigalpa.)

Real España - Victoria (3:00 pm, San Pedro Sula).

Vida - Génesis (3:00 pm, La Ceiba).