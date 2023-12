Olimpia vs Motagua, a disputar su undécima final de la historia en Liga Nacional de Honduras: Fechas y reglamento

Olimpia y Motagua van a su undécima final entre ellos, serie de donde saldrá el campeón del torneo Apertura 2023. Los blancos se instalaron en esta instancia luego de eliminar al Génesis y Motagua hizo lo suyo ante Marathón.

La final será de fin de semana a fin de semana, es decir, la ida se jugará entre el 16 y 17 de diciembre y la vuelta sería el sábado 23 de diciembre, un día antes de nochebuena. Ambos cotejos en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

El albo, dirigido por Pedro Troglio, llega a esta instancia peleando mucho más que un título. La consigna es consagrarse tricampeón siendo invicto, ya que alcanzó 30 juegos sin conocer la derrota en la profesional hondureña además de mantener la paternidad sobre su más acérrimo rival.

Olimpia suma 8 triunfos consecutivos sobre Motagua (7 de liga y 1 de Concacaf) y no solo eso, si se le suma el empate previo a esos ocho juegos, mismo que quedaron igualados, entonces hablamos de 9 clásicos que el Ciclón Azul no vence a los blancos, que es una racha exenta a Diego Vazquez ya que esos números no fueron con él al mando sino que con la Tota Medina, Ninrod Medina y César Vigevani.