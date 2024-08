Oliver Benítez revela cómo se dio su fichaje por Olimpia y se rinde ante Troglio: “Levantar una copa sería hermoso”

El ex Gimnasia de La Plata reveló detalles de cómo fue su llegada al actual tetracampeón del fútbol catracho y comentó lo que significa ser dirigido por Pedro Troglio.

Con más nervios porque allá afuera es otra cosa, me hubiese encantado para ayudarle a los compañeros, hoy me tocó estar afuera, recién pasé a felicitar a los chicos, se rescató un punto y es importante.

Bien. Así como estoy traspirado lo viví con mucha emoción como se viven estos clásicos, contento porque se salvó el partido en la última jugada, no perdimos, toca sumar y se sigue el invicto con el clásico rival.

¿Cómo se dio su llegada a Olimpia?

Hablé con Troglio, me comentó un poco la ideología del club, los proyectos que tiene, de ahí en adelante se hizo mi llegada.

¿Cómo se describe como futbolista?

No me gusta hablar de mí en ese sentido, me gusta jugar adentro de la cancha y que cada uno saque sus propias conclusiones.

¿Prefiere que lo miren los demás?

No me gusta, por ahí tenemos conceptos diferentes. Usted me puede decir “Sos rápido”, pero para usted ¿qué es ser rápido? Prefiero hablar dentro de la cancha.

¿Qué te convenció del club?

La idea, la forma que tiene de jugar Troglio, los proyectos que tiene el club, es algo importante, fue todo más fácil en adelante.

Cuando vio la oferta miró que Olimpia apuesta en grande

Sí, Pedro ya me había dirigido cuando era más chico, cuando se vino para acá empecé a ver el club, tenía un poquito de idea de lo que era la liga, se hace más fácil.

LEA TAMBIÉN: Diego Vazquez se rinde ante Edrick Menjívar y así habló del penal errado de Auzmendi ante Olimpia

¿Cuánto tiempo compartió con Troglio?

En Gimnasia compartimos cuatro años, a Pedro lo adoran.

¿Cuando lo llamó Troglio, no dudó?

No, después de hablar con Pedro no hubo un pormenor en el contrato, más bien fue súper fácil, los dirigentes fueron comprensivos.

Lo ocupaban en la zona baja

Sí, hay una responsabilidad en vestir la camiseta del más grande de Centroamérica. Y ponerse la camiseta es grandísima, atrás tenés una afición con mucha pasión, sabemos que tenemos una responsabilidad grandísima en el club.

¿Se mira levantando títulos con Olimpia?

Sí, es a lo que vine, tratar de afianzarme en el club, aportar mi granito de arena y levantar una copa sería hermoso.

¿Qué opina del clásico?

Sí, muy reñida, patadas, pelear con el árbitro porque estás en desacuerdo si te cobra una falta, es como todo, el que viene a ver un clásico y piensa que va a ser lindo está equivocado.

¿Cómo fue tu trayectoria?

Vengo del Deportivo Táchira de Venezuela, estuve ahí en los últimos seis meses, jugué 12 partidos, pero por decisión del técnico no me iba a tomar en cuenta. Justamente después de esa semana hablé con Pedro y se confirmó la llegada a Olimpia, se atrasó mi llegada un poco por la vacuna amarilla.