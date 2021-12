$!Omar Rosas calienta la final ante Olimpia: “Bengtson sin Edwin Rodríguez y Pinto no es nada, voy a saborear enfrentarlos”

Omar Rosas no aguanta las ganas de enfrentarse al Olimpia por la gran final del torneo Apertura 2021 de la Liga Nacional. El futbolista mexicano del Real España saborea cada vez que enfrenta al León, con el que tiene una riña especial y el grito de gol ahogado. El delantero que ha convertido seis goles en la actual campaña habló con DIEZ previo a la batalla por el título y brindó sus valoraciones sobre el choque.

Rosas mencionó que contra el Olimpia ya es una rivalidad al cien por ciento. ‘El Rachero’ confiesa que tiene una riña con un futbolista del albo, al igual que valoró el desempeño del goleador rival, Jerry Bengtson, a quien desmeritó al mencionar que su pólvora queda mojada si no está acompañado de sus mejores armas. ¿Es más fuerte el Olimpia de este torneo que el anterior? ¿qué tiene de especial enfrentarlos? ¿qué locura estaría dispuesto a hacer si llevan la 13 a las vitrinas del Real España? El azteca Omar no se mordió la lengua y así calienta la final contra el Tricampeón de Honduras. El juego de ida se disputa el domingo a las 4 de la tarde en el estadio Nacional de Tegucigalpa, mientras que la vuelta se juega en el búnker de la Máquina el jueves 23 de diciembre a las 7 de la noche en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

LA ENTREVISTA Tenés esa picadita con el Olimpia, te han anulado dos goles y no le han podido ganar. Hay una riña especial con ellos. Mi primer partido oficial fue contra ellos y me anularon un gol que no era fuera de lugar, mientras que en el segundo choque también me anularon un tanto válido. Después en la final de las vueltas nos ganan, pero no pude jugar por lesión (fractura en la mandíbula). En el primer enfrentamiento de este Apertura íbamos ganando como visitantes y en el último minuto nos empataron, y en la vuelta en San Pedro Sula nosotros les igualamos. Es una rivalidad que ya está al cien por ciento, es un clásico, y más ahorita en una final será importante porque es de los partidos que más se saborean. ¿Saboreas jugar contra Olimpia? Lo he saboreado y ahora voy a saborearlo mucho más. El torneo pasado confesé que tengo ganas de anotarles, esta es una revancha. Le echaré ganas, mi trabajo es meter goles y ayudar al equipo. Si le anoto al Olimpia en la final y ganamos el campeonato será una doble satisfacción. Ellos son un equipo completo, dan el cien por ciento siempre y tienen jugadores muy buenos que por eso están en la Selección.

¿Ves mejor al Real España que Olimpia de cara a esta gran final? Estamos igual, pero cada quien defiende lo suyo. El equipo está trabajando al tope con todo el cuerpo técnico. Nos hemos acostumbrado al fútbol que ha impuesto el profe Raúl Gutiérrez, es un juego diferente, intentamos sacar la pelota, no damos pelotazos. Tratamos de llevarle ese toque mexicano al fútbol, así se juega allá. Olimpia vendrá a hacer lo suyo y saldrán motivados por el Tetracampeonato. ¿Está mejor el Olimpia que el campeonato previo donde lograron el Tri? No, el torneo anterior estaba más fuerte, era más competitivo y completo. Nosotros al revés, veníamos en un proceso y ahorita estamos más acoplados para lucharle cualquiera. Lo demostramos en todo el torneo donde hemos roto malas rachas. Fuimos al Yankel a ganarle al Marathón, cortamos una década sin triunfo ante Motagua, en Cortés vencimos al Platense por primera vez en siete años, el liderato de las vueltas tras 2014 junto al récord de puntos (38 unidades). ¿Ustedes se proponen a romper los maleficios o simplemente pasan? Lo de Cortés yo no sabía. Cuando se acabó el partido llegamos al vestidor diciendo ‘a huevo, cabrones’, a los que nos comentaron: “Bueno acabamos de romper una racha de siete años de no ganar acá”. Cuando ganamos en el Yankel no sabía nada, eso fue pura celebración tras el juego. Me di cuenta en redes sociales, siempre me pongo a ver todo en internet cuando terminamos de los partidos.

Cuando clasificaron a la final al ganarle al Motagua, ¿qué te pusiste a ver? La repetición del partido como lo hago siempre. Después los comentarios, si son buenos o malos, cuáles de ellos sí puedo tomar porque al final nosotros jugamos y la gente lo ve de afuera, yo catalogo y me meto muy afondo a eso. Si veo que son cinco comentarios que me dicen lo mismo yo lo agarro para bien y empiezo a trabajarlo, me sirve mucho de autocrítica. Te pones a ver a los medios entonces. ¿Así que lees a Diario Diez? Todo lo leo, de hecho, Diez siempre me sale en el celular cuando entro a Google y me salen dos o tres páginas. Todas esas notas de ustedes siempre las veo. Eres un jugador que agrada porque tu sacrificio. En una final, ¿no te importaría no anotar con tal que el equipo gane? Sí, para mí siempre será el equipo. Si no se me da el gol, pero asisto o ayudo para que nos anotan, primero será el equipo sobre todas las cosas. Si tengo oportunidad para pasarla y se la doy a Ramiro o cualquier otro jugador para que meta el gol, vale lo mismo, lo que sí importa es ganar el campeonato.

Así que con todo esto que mencionas, ¿qué se ocupa para ganarle al Olimpia. Güevos. Nos dicen que nos tiemblan las patas, pero saldremos convencidos que podemos ganarle a cualquiera. Motagua, que tiene muy buenos jugadores, no nos pudo ganar en cuatro partidos, de los cuales ganamos tres. Para ser campeones hay que ganarles a todos. En Tegucigalpa tenemos que sumar, la derrota no nos deja muertos porque cerramos en casa con nuestra afición que es un punto muy importante, lo que nos da es algo increíble. En el Morazán no perdemos desde febrero, podemos revertir cualquier resultado. ¿Qué jugador de Olimpia es con la más riña tenés? ¿el que más te ha costado? Jonathan Paz. Uff... él es muy duro con las patadas. Sí, así es el juego de ellos. Jonathan un jugador leal. Es un rival con el que yo me digo que lo tengo que pasar y enfrentarlo porque es alguien que impone. Está Bryan Beckeles, que es el de Ramiro (Rocca), él es que te habla mucho, te grita y te quiere asustar y yo estoy puesto a eso. Si él es de barrio, yo también soy de barrio. No me va a asustar con eso, tendría que hacer más cosas para ello. ¿Y el jugador con el que deben tener cuidado en el ataque? Su jugador gol, (Jerry) Bengtson, practica un juego parecido al mío. Pero sabemos que él sin (José Mario) Pinto y (Edwin) Rodríguez no es nada. Aunque nuestro cuidado antes de Bengtson deben de ser por las bandas con Edwin y Pinto. También está el lateral izquierdo ‘Chama’ Córdova que se integra mucho al ataque. Igual el tremendo ‘pulgarcito’ (Javier Portillo). ¿Qué se comenta en el equipo previo a la final? Venimos muy motivados, sabemos lo que nos estamos jugando. Nuestro capitán ‘Buba’ (López) nos dice que es Real España es un equipo grande y tenemos que hacer las cosas bien para hacer los objetivos. Queremos ganar y ser campeones para quienes creen por nosotros, más que todo por nuestra afición con la que estamos en deuda tras cuatro años sin ser campeones. Ahora que lo podemos lograr, nos emociona más.

¿Quién es esa voz de autoridad en el camerino cuando el equipo está abajo? El que siempre los regaña. Creo que todos, pero más Buba, también ahora que llegó Kevin (Álvarez). Igual Jhow (Benavídez), sobre todo el profesor Raúl que nos grita y despertamos rápido. ¿Sentís esa exigencia de venir como extranjero? Sí, se siente esa presión porque vienes como un refuerzo y tienes que hacerlo como tal. La gente te va exigir, la afición. Yo con quien hablo bastante es con el profesor Marcos Yacuta y Raúl, ellos me dicen que no me presione porque en esa posición las cosas no te salen, quieres hacer más cosas de las que puedes y no está bien. ¿Te consideras figura en el Real España? No, pero sí un jugador importante. Siempre lo he dicho, no soy un jugador muy bueno, no soy habilidoso, pero corazón nunca me va a faltar. Soy aguerrido, puedo correr los 90 minutos y daré el máximo. Eso te cataloga. El profe Raúl tampoco era tan bueno, pero le sobraban unos güevotes y por eso jugó Mundiales con la selección, fue capitán del América y Atlante, un referente. No siempre es con los pies, también se puede con el alma y corazón. ¿A quién mirás como la estrella del equipo? Rocca, Jhow, Darixon Vuelto, Buba y Getsel Montes, que mil respetos para él porque ha mejorado bastante desde que llegue y es un pilar. Getsel es un jugador de Selección, merece su oportunidad y con la final se puede consolidar. ¿Siempre observas los juegos de los equipos rivales? Sí, cuando hay partidos de liga o afuera los veo. También de los equipos de Europa o la liga mexicana. Siempre miro fútbol.