Orinson Amaya anuncia refuerzos para el Marathón y habla sobre el caso de los tres futbolistas fichados

¿Es Eddie Hernández?

No, de entrada, le digo que no, verdad. No hemos conversado con él. Estamos hablando de un delantero extranjero.

Todavía hay plazo, ¿no?

Sí, estamos ahí, tratando de no equivocarnos, esperemos que ya para la próxima semana, pues, o para finales de esta semana, ya pueda estar cerrado.

¿Y la otra posición?

Son dos jugadores. Obviamente, nosotros donde más necesitamos es adelante, Entonces estamos esperando a ver si se pueden concretar, ojalá que pudieran llegar, porque son jugadores que creo que les van a venir a ayudar mucho Marathón.