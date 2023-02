Osman Madrid se pronuncia ante hechos violentos en el fútbol: “no podemos permitir que siga sucediendo esto”

“Así es, acá las autoridades del fútbol y del país van a tener que tratarlo porque este es un problema serio. El fútbol es importante para Honduras, recordemos que es un espectáculo y bueno, tener esos inconvenientes en los estadios claramente es un problema y no se deben suscitar, por lo tanto, esperemos que en algún momento se puedan resolver para venir en paz a los estadios a disfrutar del fútbol que a todos nos apasiona”.

Al parecer esto se erradicó en Tegucigalpa, ahora se ve esto más recurrente en San Pedro Sula.

“Pensamos que en todo el país debe ser (encontrar soluciones) no un problema de un lugar u otro. En su momento Tegucigalpa tuvo problemas y esperemos que ya no los haya más; San Pedro Sula es una ciudad que tiene tres estadios y bueno, no podemos permitir que siga sucediendo esto; hay que tratar de hablar con todos los sectores para poder hacer las cosas bien”, concluyó Madrid.