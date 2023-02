‘Pajarito’ Aguilera indignado por su castigo de cuatro partidos por gestos obscenos: “En ningún momento hice lo que Luis Mejía dice”

“Ahí pusieron que yo había celebrado el gol, pero lo que pasa es que cuando expulsan Mayron. Yo voy a gritarle a Luis que lo saqué rápido porque Mayron iba caminando lento y el cuarto arbitro (Luis Mejía) le dijo a Melvin que yo había dicho algo obsceno, entonces Melvin se acercó y me sacó la roja. Pero nada que ver que hice ese gesto ni tienen pruebas que yo hice eso. No sé de dónde sacó eso la verdad”, explicó el jugador.

El jugador también comentó que buscará apelar la expulsión para que se le reduzca el castigo y pueda estar en los próximos partidos.

“La verdad no entiendo y hasta mis compañeros me dijeron que no sabían porque me habían expulsado. En otros partidos yo les he reclamado fuerte, pero no es que les faltó el respeto”, finalizó Aguilera.