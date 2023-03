Palomo Rodríguez, impotente: “Hay una vergüenza deportiva, estamos dentro de un proceso y no tenemos más de lo que se ve”

- CONFERENCIA -

Análisis del partido

“El equipo no se encontró, en una pelota quieta abrieron el marcador y cuando quisimos recomponer cayó el gol en propia puerta, una fatalidad que no se puede reprochar ya que la actitud de la defensa siempre es excelente. Después no estuvimos a la altura para revertir el resultado. En líneas generales no tuvimos un buen partido”.

Lamenta el corto plantel

“Es complicado para la planificación terminar un partido y sin hacer un análisis del mismo, ya pensar en el siguiente juego. Estamos tristes, el vestuario está cabizbajo, hay silencio. La verdad es que duele, eso a mi me deja tranquilo porque hay una vergüenza deportiva, que estamos dentro de un proceso. Somos lo que somos, no hay más de lo que se ve, uno hace malabares para armar el equipo. A veces cuando uno mira para la banca, dudás en si poner a ese cipote. Es lo que hay y hay que seguir mejorando, estoy al 100% con este equipo”.

“Para mí, puede haber gente que no comparte, tenemos un plantel muy corto. Un promedio de edad de 23 años que por allí a la gente se le olvida. A uno como entrenador le resulta incómodo poner a un cipote, como entró Exon Arzú hoy (90’) ya con el 3-0 y con todas las ganas de hacer las cosas bien, son cosas que a mi en lo personal se me quedan. Nos vamos con el sabor amargo que aún no ganamos un clásico”.