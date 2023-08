Palomo Rodríguez: “Fue un desahogo después de tanto insulto el decirles que yo también tengo güevos”

- LA CONFERENCIA -

¿Qué rescata de este triunfo ante UPNFM?

La sensación de nunca bajar los brazos. Sabíamos que debíamos sumar de tres y en ese ímpetu de buscar nosotros, ellos se encuentran con una jugada muy desafortunada para nosotros y nos hacen el gol, pero igual, Lobos es un equipo que tiene muy buenos jugadores y que el profe Héctor lo plantea muy bien.

¿Qué le dijo a Michael Perelló al final del juego?

A veces pasan cosas dentro del campo, pero no siempre se puede. Lo noté cabizbajo luego del partido y por eso salí derecho a él a decirle que levantara la cabeza.

¿No importa cómo se gane ya que lo importante es ganar?

No era fácil encarar este partido por la situación de haber perdido un clásico muy feo. Hoy teníamos que estar a la altura de un rival que se menosprecia mucho en Liga Nacional, por el momento en que estamos nosotros no podemos subestimar a ningún rival.

¿Este triunfo fue un desahogo para usted?

Lo fue después de tanto insulto. No siento el apoyo de la afición para con los jugadores, no para conmigo porque yo paso, mañana yo voy a ser un número más, un entrenador más de este club que tanto amo, pero cuando le gritan a mis jugadores no lo acepto. Yo me siento orgulloso de ellos. A veces los resultados no se dan, pero sí fue un poco de desahogo para decirles que yo también tengo un poco de güevos y gracias a Dios ganamos y me sentí identificado con el equipo.