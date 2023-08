Julián Martínez, una de las promesas del Olimpia, revela el jugador que más le aconseja y quién es su referente

“Yo manejo dos posiciones, de lateral y defensa central. De defensa, el jugador que siempre yo he visto ya está retirado, es Maynor Figueroa, quien en su momento también fue lateral izquierdo”, reveló.

Sobre su futuro, Martínez afirma que sueña con salir al extranjero.

“Acá yo quiero ser un referente, ir madurando poco a poco, ir aprendiendo de jugadores más experimentados. En lo personal, estamos en Olimpia trabajando, pero la mentalidad es otra, salir afuera al extranjero, primeramente se nos dé”, subrayó.

Uno de los jugadores que más le aconseja en Olimpia, lógicamente es su hermano Edwin Solano, pero también mencionó a otros futbolista.

“La verdad que en el club hay bastante gente que nos aconseja, incluso algunos me hablan de la palabra de Dios. Yustin Arboleda se me ha acercado a hablarme bastante, tengo a mi hermano que todo el tiempo me anda aconsejando y pues el profe Troglio me brinda una gran confianza, me dice que juegue fútbol y que siempre mantenga la humildad”, contó.

Por último se ha referido al duelo de este sábado ante Victoria.

“Victoria es un equipo que corre bastante, es muy fuerte, a cada club que vamos a enfrentar se le respeta, vamos con la misma mentalidad de todos los partidos que es ganar”, concluyó.