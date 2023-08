Michaell Chirinos y su debut soñado con el Saprissa en Copa Centroamericana: “Lo soñé de esa manera y Dios me lo dio”

Sobre su estadía hasta ahora en el club morado, no tiene quejas. “Me he sentido muy bien. Mis compañeros me han arropado bien, el cuerpo técnico, la afición, sé que es un club grande y tengo que demostrar mis capacidades siempre”.

El gol le sirve de mucho a Chirinos ya que tenía varios meses sin actividad. “Mucho porque hace tres o cuatro meses no jugaba partidos profesionales, hoy tuve minutos muy buenos y la verdad que el gol me llena de confianza para rendir y para que mis compañeros me den la confianza, estoy agradecido con Dios porque pude anotar”.

Y es que Michaell Chirinos no estuvo solo en el Olímpico Metropolitano ya que varios aficionados olimpistas llegaron y le dieron aliento. “Agradecido, he dejado huella en Olimpia, he recibido mensajes de apoyo de ellos, y uno lo agradece, ahora me toca defender al Saprissa como siempre lo he hecho”.

”Lo soñé de esa manera y Dios me lo dio porque vengo a mi país, anoto gol y me da mucha confianza para seguir demostrándole al Saprissa porqué me llevaron”, finalizó diciendo cuando le volvieron a consultar por su gol ante Jocoro FC.