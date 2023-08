Técnico español del San Miguelito se rinde ante el césped de estadio Nacional y esto dice de las canchas en Panamá

David Dóniga , entrenador del San Miguelito, resaltó en la conferencia de prensa las buenas condiciones de la cancha del estadio Nacional Chelato Uclés y resaltó que en Panamá no hay terrenos de juego como este, lo que representa una desventaja.

Sobre la derrota ante Motagua, David Dóniga dice que la falta de eficacia de su equipo terminó marcando la diferencia.

“Han salido a apretarnos porque están en casa, porque tienen intensidad, no me ha sorprendido porque es algo que ya habíamos visto de ellos. Nosotros no fuimos eficaces en las primeras acciones y ellos se vinieron arriba. La falta de eficacia nuestra ha sido lo que ha determinado el partido”, afirmó.