Yeison Mejía responde porqué Motagua no es el mismo de Copa Centroamericana y habla de Rueda: “Vamos a seguir en ese mismo paso”

Yeison Mejía vivió una de las mejores noches en el fútbol hondureño al transformar el doblete que le dio el triunfo al Motagua ante San Miguelito en la Copa Centroamericana 2023 de la Concacaf.

Tras el pitazo final del réferi del partido, el atacante del “Ciclón” atendió a los medios de prensa, donde dio sus valoraciones de la gran victoria del equipo.

Mejía reveló si estaba dando o no el plus, ya que Reinaldo Rueda, técnico de Honduras, hizo acto de presencia en el Nacional Chelato Uclés. Además, detalló porqué Motagua no es el mismo equipo en Liga Nacional en comparación al de Copa Centroamericana.