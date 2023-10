Troglio revela la sorpresa que se llevó con Real España y habla del penal claro: “El objetivo número uno es ser campeón”

CONFERENCIA DE PRENSA

¿Qué le pareció el 11 que mandó Real España al clásico?

Me imagino que la intención era meternos mucha gente atrás, eso nos dio la posibilidad de la tenencia casi total de la pelota en el primer tiempo, pero con más dificultades para llegar al arco rival. En el segundo tiempo empezamos a tener los espacios que nos dieran la posibilidad de tener mucho más juego. En líneas generales fueron 90 minutos de dominio más situaciones de peligro. Hay que seguir, hoy se terminó y hay que pensar el miércoles en Olancho FC.

¿Cómo seguir manteniendo el invicto en Liga Nacional? Ya son 20 partidos y son más líderes en el Apertura

El tema del invicto ya se lo he aclarado a los jugadores que nuestro objetivo número 1 es salir campeón, que no nos salgamos de ese objetivo. El tema del invicto es algo decorativo, que sirve, pero para lograr eso hay que jugar cada partido como una final. El objetivo es ser campeones y sería muy soberbio con 12 fechas, la semifinal y la final es muy largo. Es importante seguir sumando para las instancias finales.

¿Se esperaba este equipo del Real España sin un delantero nominal y qué fue lo más complicado?

No me imaginé que iban a jugar así, pensaba más con un doble nueve de altura. Pensaba más en un partido en el segundo tiempo con un doble nueve de altura, teniendo en cuenta que nosotros teníamos menos gente de altura. Me imaginé que Tatum, Montes, Devron y un nueve apostaban a una pelota parada y me imaginaba que no nos iban a dar tantos espacios. De hecho, en el partido tenían mucha gente atrás defendiendo, pero nosotros no nos volvimos locos.

Creo que hicimos muy bien las cosas, fue injusto, incluso pudimos ganarlo desde el primer tiempo con el penal que no pase por alto, porque cuando se lo señalan a favor de Olimpia hablan toda la semana, ahora que se gana capaz no se habla. También hay errores en contra de Olimpia, porque si este partido termina 0-0 nosotros éramos los perjudicados y esa acción era gol, roja y era penal.

A pesar de las circunstancias, no se pierde la estructura del juego

Nosotros no manejamos estructuras numéricas, sino conceptos. Uno de los conceptos es que todo se deben poner el smoking para jugar y todos el overol para defender. Es un equipo que tiene que defender los 10 jugadores de campo, hacer una estructura importante. Si vos jugás con dos delanteros que defienden, estás defensivamente bien, pero si tenés un delantero que no se mueve o no ayuda, ahí tenés una estructura difícil. Aquí corren Pinto, Maciel, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, Solani Solano, así que esta es la virtud del equipo.

La racha sin perder es importante, es importante

Claro que es importante, porque yo lo dije en una charla, muchos creen que es fácil, pero estos son cinco años de trabajo, nos conocemos de memoria, sabemos lo que nos gusta. Este es un equipo que corre y si el rival no te deja jugar, se juega a otra cosa. Hay miles de variantes para ganar el partido de fútbol, nosotros venimos jugando en una cancha más rápida a una pasto alto, pero se buscan maneras. A mí me viene bárbaro, hoy aprovecho para dedicárselo a mi esposa y gracias a quien se la bancan.