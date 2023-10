Olimpia le festeja el primer añito de no vencer a un grande a Real España con gol de Gabriel Araújo y agigantan su invicto

El león no tiene rivales en el Apertura, cada jornada es un paseo más en una liga donde conduce un Ferrari de Fórmula 1 mientras el resto de rivales viaje en bicicleta. Así de disparejo se ha vuelto el torneo, pero no es culpa del viejo león, es culpa de los rivales que no se reforzaron y lo obvio, no pueden competir con la chequera.

Real España se debe olvidar de liguilla y debe pensar en el próximo torneo. Se debe hacer una limpia. El fútbol mostrado en un desolado estadio donde apenas saltaban en las gradas unos cuatro pelones de la Megabarra, los gritos de algunos fanáticos de silla frustrados, se compaginaba con el sonido de un bombo que no paró de sonar, pero en la cancha, la máquina seguía nuevamente por la calle realidad.