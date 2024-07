¿Lo llamó la Federación de Costa Rica? Troglio aclara su futuro, los favoritos al Balón de Oro y habla de fichajes en Olimpia

Pedro Antonio Troglio llegó a Honduras para hacerse inmortal, y vaya que lo está logrando al convertirse en el primer técnico en ganar ocho títulos de Liga Nacional.

En el horizonte viene su noveno torneo con Olimpia, equipo con el que busca alcanzar su primera Copa Centroamericana y la novena estrella en el balompié hondureño.

Los albos preparan la estrategia en Houston, ciudad donde hoy enfrentan al Municipal Limeño de El Salvador, en el segundo amistoso merengue en USA.

LEA TAMBIÉN: “La Tota” Medina sobre el arranque de Marathón: “Nosotros tenemos el calendario más difícil que otros equipos”

Troglio habló previo a este cotejo y reveló si tiene o no ofertas de la Federación de Costa Rica, quien se quedó sin DT tras la salida de Gustavo Alfaro. También mencionó fichajes en Olimpia y destacó la consagración de Argentina en Copa América, según declaró al programa Zona de Ataque de Radio Cadena Voces.

--- LO QUE DIJO ---

Bicampeonato de Argentina: “El título de Argentina me pone feliz por el país, por la gente, por el equipo, por los jugadores, por todo lo que pertenecemos al fútbol argentino nos realza mucho. Y en cuanto a quién merece ganar el Balón de Oro, no me preocupa mucho a ese nivel del Balón de Oro”.

Balón de Oro: “Solo me preocuparía si en el posible ganador hubiera estado Messi o algún argentino, pero me imagino que estará orientado a un Vinicius, porque no ha ganado nada con su selección, pero sí a nivel de Real Madrid”.