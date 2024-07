Omar Elvir y su contundente mensaje sobre Olimpia, el reto de Olancho y su anhelo por regresar a la Selección

”Es reiterativo decir que no es por nombres; así que no se trata de eso, sino que demostrarlo en el terreno de juego. Me queda un sabor dulce de ver a los compañeros de cómo se entrenan y el compromiso de apostarle a la excelencia”.

CLÁSICO ANTE JUTICALPA

”Será un momento único y estamos contentos, es una bendición ser parte de este clásico y nos prepararemos de la mejor manera ante un rival que aspira a lo mismo, pero lo bonito será el espectáculo que los dos equipos vamos a brindar”

UN TORNEO PARA DESTACAR

”Es la fe que tenemos, pero en el transcurso del torneo iremos viendo para qué estamos. Los objetivos individuales y colectivos están claros. Este Olancho dará la pelea, ojalá los refuerzos vengan a potenciar los que nos ha hecho falta y dar esa poso al tan ansiado título”.

¿LE APUNTAN AL OLIMPIA?

“No hay que ser tan mediocres solo apuntarle a Olimpia, yo creo que todos los equipos debemos prepararnos para aspirar a lo más alto y no solo para quitarle el título a Olimpia, no solo ellos son el torneo, lo demás equipos merecen respeto. Hay clubes con mucha jerarquía y nos estamos preparando para hacer un gran torneo”.

NO ES CONSUELO GANARLE SOLO A OLIMPIA

“Olimpia merece nuestro respeto, es el equipo más ganador en los últimos torneos consecutivos, pero si solo aspiramos a ganarle a Olimpia, estamos irrespetando a los demás rivales. Si solo le ganamos a ellos, ¿luego que sigue?, debemos aspirar a los más grande y estar en las instancias finales”.

SUEÑO EN LA H

“Todo jugador activo aspira a la Selección, creo que depende del rendimiento y eso nos pone a quita las posibilidades. Yo sigo trabajando pensando en el equipo, pero no se puede ocultar el deseo de poder ser tomado en cuenta en la selección, sino desearle el éxito a los que estén porque el sueño es que la selección clasifique a un mundial”.

“Los tiempos de Dios son los que se marcan en nuestras vidas y si es el deseo de él vamos a estar, si no lo tomo con tranquilidad. Uno siempre piensa en lo motivos (porque no lo llaman), pero no me vuelvo loco. Cada entrenador tiene sus motivos”

COMUNICACIÓN CON RUEDA

“No, solo cuando llegó hablamos y me hizo saber que contaba conmigo, pero lastimosamente en ese periodo de lesión los compañeros lo hicieron bien y se ganaron un respaldo”.