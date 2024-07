Orinson Amaya habla de fichajes y revela la camiseta de Marathón que más le gustó, ¿debut en el Yankel u Olímpico?

Estamos invirtiendo en la cancha, va por buen camino, esperamos jugar de local en la tercera jornada ya en nuestro estadio. Esperamos un par de días más por la cancha del Yankel, si no jugaríamos en algunos de la ciudad.

Diunsa siempre trata de innovar en sus diseños. La verdad que estoy muy satisfecho, me gusta la de visita.

El presidente verde atendió a la prensa deportiva y aseveró la pérdida que tuvo el club al no realizar el amistoso ante el Emelec de Ecuador. También dejó claro que no le cierra las puertas a más fichajes. ¿Debut en el Yankel u Olímpico ?

Lamentable, no estuvo en nuestras manos, ustedes saben cómo está la situación en Estados Unidos con la seguridad. Antes del partido con nosotros hubo incidente, la ciudad canceló el amistoso.

No salió el amistoso ante Emelec

Era importante, pero al final hay situaciones en los clubes que quieren buscar fichajes nacionales y no hay. Nosotros en ese sentido estamos bien, por ahí teníamos en negociación a uno más.

No va el extranjero, ¿qué visión tenía con esta posibilidad?

Hemos hecho un buen esfuerzo, con los extranjeros ya no tenemos cupo. En los nacionales por ahí puede salir alguno, creo que estamos completos.

¿Yankel u Olímpico?

No, todavía no, no tenemos esa información, vamos a esperar cómo siguen los trabajos en la cancha.

La Copa Centroamericana

Marathón tiene que ir a representar a Honduras de la mejor forma, hemos formado un equipo competitivo, traemos jugadores de experiencia, esperemos las cosas se nos vayan dando.

¿Más fichajes?

Ya cerramos los cuatro extranjeros. En el tema de nacionales, todavía estamos viendo.