Pedro Troglio continúa dejando en el aire su futuro en el Olimpia y confiesa las lágrimas derramadas tras la eliminación frente al Atlas

“Hemos hecho cosas fuertes en este club como para tirarlo y sentí que la semana pasada lo tiramos. Ustedes se ofendieron y agarraron la pelotita todos los periodistas, yo no hablo del periodismo que hace la crítica sana. En la vida, la Selección clasificó tres veces a un mundial, no todas la veces y porque no se pudo a nivel de club, pero los últimos años se ha competido, Motagua clasificó a cuartos de final”.

“Ese es un tema mío y lo analizaré en mayo, creo que no estoy equivocado en lo que pienso y creo que los técnicos debemos de ser prudentes y saber en los momentos justos, eso lo tengo claro y no me quiero ir del equipo insultado de este club porque a la larga nunca te vas bien de los clubes”

LLORA LA DERROTA

“Yo estoy más dolido que nadie, hablo con mi familia y me pongo a llorar todavía, estas derrotas no es que me causan placer. Antes del partido no pensé que le haríamos cuatro goles al Atlas, pero después de ganar 4-1 me sentí clasificado y el dolor fue durísimo. El técnico debe ser inteligente, perdimos con un equipo mexicano y nos mataron, creo que pusimos la vara en otro lado, ya creen que podemos ganar la Champions y ahí paren, no es tan fácil. Yo no sé si estoy capacitado para salir campeón”.

LA PETICIÓN DE CONTINUIDAD DE RAFA VILLEDA

“Yo siento el amor de la gente, de los dirigentes, jugadores, pero son entrenador y a veces tenés que saber cuales son los momentos. Nosotros llevamos la vara a un lugar difícil y parece que el campeonato local no existe. Cuando vine aquí me pedían por favor la 31, pero ahora salir campeón del fútbol local no sirve. Luego me quedé en semifinal dos veces en la Concacaf League y ahora me recuerdan que no es la primera vez que me remontan. Tengo que ser prudente, ahora hay que salir campeón y luego ver que pasa”.

RESPALDO DEL PÚBLICO

“Me parece loco que la gente tenga que pasar una bandera, llevamos cuatro años de victorias, cosas hermosas y que la hinchada tenga que hacer una bandera para demostrar que no somos tan malos, me parece una locura. No creo que ni haga falta, todos estamos dolidos. Hoy perdió el PSG con los dos mejores delanteros: Messi y Mbappé, ¿cómo no vamos a poder quedar afuera nosotros si jugamos desde abajo con los mexicanos?”.