Pedro Troglio analiza el Costa Rica-Honduras, opina sobre los extranjeros en la “H” y revela cómo mantiene la armonía en Olimpia

Yo no creo que estén contentos algunos, pienso que a lo mejor no me lo demuestran porque me conocen, saben que yo puedo aceptar cualquier cosa menos las suposiciones públicas o las demostraciones de desconformidad, a mí la única muestra es, ‘vos tenés entrenar y matarte’, y si no juegas, a fin de año irte, esos son los caminos, no hay otro.

Yo trato de poner a los que están mejor y si se fastidian esto es claro, a fin de temporada seguramente van a tener que ir a otro lado porque yo no les pueda dar seguridad. Lo que sí hago es defenderlos a todo, cada uno de los jugadores lo saben y que no los he expuesto nunca, de ese lado yo estoy tranquilo, por eso no me gusta que me expongan a mí.

Los arqueros en la Selección

Contento, a veces hay que tener cuidado porque cuando hablas de temas de la Selección... La otra vez me preguntaron si estaba bien si Rougier estuviera en la Selección y dije que estaba perfecto. Si alguien juega 10 años en el país, se nacionaliza, deja su ciudadanía, jugó acá y lo convocan, está bárbaro, cuál es el problema que vaya. ¿Se nacionaliza para qué, para ir a tapar mal al arco de la Selección? No, lo va a ir a hacer con el alma.

Después ponen de título: ‘El profe Troglio ya eligió’. No, yo no elegí a nadie, para mí que ataje cualquiera, es un peligro cuando opinas. Me va a llemar Fonseca y me va a decir ‘profe, no me apoyó a mí’. Pero no, si mañana convocan a Arboleda, 20 años jugando en el país, sino anulemos a los extranjeros y juguemos sin ellos.

Renovación de contrato

No he hablado con nadie, yo termino en mayo, iremos viendo los estados de ánimo, lo que quiere el club, lo que me depara, esto es fútbol, es el día a día. Si vos me preguntas el día que perdimos con Atlas y me aparece algo me iba, porque después de que nos mataron así, parecía que llegaban dos delincuentes al país, pensé que era un delincuente ese día después de Atlas, si hubiera tenido algo firme ese día me hubiera ido a casa y me quedé porque tenía un contrato.

Esto del fútbol es de estados de ánimo, si sales campeón te van a querer todos y no te van a empezar a criticar. El fútbol no tiene futuro, tiene presente nada más.

Costa Rica vs Honduras

Pienso que todos estamos orientados en la misma idea, en el mismo pensamiento, no vemos una diferencia abismal en ninguno de los dos lados, será un partido a descifrar el día que se juegue. Cuando opinan desde Costa Rica que le faltan jugadores a Honduras, pero yo veo y creo que el equipo que puedes armar es muy bueno, tengo jugadores míos que si juegan en lugar de los que no van a estar, son buenos los míos, creo que se puede armar un muy buen equipo.

Y en el lado de Costa Rica dicen que la generación dorada no está más, pero hay gente joven que está jugando afuera, tienen condiciones, hay un buen arquero. Entonces creo que está muy parejo, no hay un veredicto claro, para mí puedes ganar tranquilamente, pero también puedes perderlo, está parejo, hay que ver si habrá más gente de Honduras que de Costa Rica, esa podría ser una ventaja.