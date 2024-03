“Que en Honduras no olviden que Keylor Navas los hizo delirar y hasta maldecir”, dicen desde Costa Rica

“Lo bueno en estos casos es que la historia no se borra, y basta con buscar unos minutos en internet para refrescar que apenas en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022, Keylor los puso a delirar y maldecir. El guardameta fue el gran responsable de que Costa Rica se llevara cuatro de los seis puntos de aquella serie”, recuerda.

No hay duda que Keylor Navas, pese a que no es el mismo de hace años y a pesar de que no es titular en el PSG, sigue siendo uno de los mejores en su posición.

Costa Rica y Honduras chocarán en el Toyota Stadium, ubicado en Frisco, Texas, Estados Unidos. El duelo arranca a las 5:15 pm, hora catracha.