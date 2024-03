Rambo de León habla del Costa Rica-Honduras, del caso Quioto y envía mensaje a jugador de la H: “Es tiempo que se haga hombre”

“En México no jugamos a nada, ahí faltó fútbol, nos dedicamos solo a tirar patadas y a botar la pelota, los delanteros las pocas que tuvieron no la pudieron aprovechar. Acá en Tegucigalpa, las oportunidades que tuvimos medio las aprovecharon porque tuvimos para meterle seis o siete a México”, dijo Rambo.

“Es algo hermoso, solo con estar en la Selección, ponerse la H es algo lindo, es algo que no todos los días te va a pasar, si ya estás ahí tienes que aprovecharlo, contagiarte de ese entusiasmo que te da el hondureño. Es un partido único y contra Costa Rica mucho más, hay que disfrutarlo. Se habla de las ausencias, pero que se olviden que la Selección es un equipo, no es el Olimpia, no es Motagua ni Real España ni Marathón, ellos están representando millones de personas, así que tienen que sacar la garra y demostrar con fútbol”, resaltó.

Por último, deja claro que está muy de acuerdo con la convocatoria del portero Jonathan Rougier, a quien salió a defenderlo de las críticas de un sector de aficionados.

“Para mí su llamado está bien, es un hondureño más, ya tiene más de seis o siete años de estar en el país. Ya cuando un jugador tiene más de cinco años sirviendo a un país y máximo defendiendo una camiseta, te mereces la nacionalidad, yo viví durante ocho años en Italia, soy un italiano más por así decirlo, porque tengo documentos italianos y si no me hubieran llamado a la Selección de Honduras e Italia me hubiera llamado, yo me voy con Italia tranquilamente, porque soy un italiano más por el tiempo que viví en Italia, él es un hondureño más”, cometó Rambo.

“El hondureño que hable mal de él está equivocado. Ahí está Fonseca, tiene la ventaja de estar adelante de él porque Fonseca ha hecho cola en la Selección, pero si a Rougier le tocara, yo sé que tranquilamente él lo va a hacer muy bien, se merece estar ahí, aplausos por él y reconociendo el trabajo que ha hecho aquí en Honduras. Los hondureños somos memoria corta y mal agradecidos”, concluyó.