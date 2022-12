Pedro Troglio da la cara tras la derrota ante Marathón: “jugamos pensando que ya estábamos clasificados a la final”

Tras la derrota ante Marathón en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua, Pedro Troglio, entrenador de Olimpia, explicó lo que sucedió esta noche en Comayagua. El cuadro verdolaga estuvo a un gol de dar el batacazo en la segunda semifinal, pero, al final de la última media hora, el cuadro blanco sacó adelante el juego. Asimismo, el director técnico mencionó que él no tuvo nada que ver en la pelea que se dio al final del juego y lo que se viene para Olimpia en la gran final. ¿Cómo valora la derrota ante Marathón? Contento por clasificar a una final, sufrimos en un partido que no teníamos que haber sufrido, teníamos que haberlo manejado mejor, pero hemos fallado de entrada a las situaciones. Después el partido mérito de Marathón que lo fue complicando, no hay que quitarle méritos, tenían casi toda la tendencia que en el partido lo podían darle vuelta, es un tema para mejorar. Ahora debemos pensar en la final. A lo mejor tomé situaciones partiendo de que ya estábamos clasificados y pensando en la final. ¿Qué pasó al final del partido en el que se dio una pelea? Quiero aclarar que no me estaba peleando con nadie, ya que están los malintencionados que dicen que cada vez que pierdo me pongo a pelear. ¿Cuáles fueron las claves para que el cuadro verde se llevara el triunfo? Yo le dije a los jugadores que Marathón vendrá cargado de críticas, sabían que jugarían contra nosotros sin gente. Nos apareció un buen equipo, el profesor hizo un gran trabajo. No podemos hacer eso, hoy estuvimos a punto de tirar la clasificación, estas son experiencias que uno aprende a ganar siempre, esto nos ayuda a darnos cuenta de muchas cosas. Puedes ver: Orinson Amaya revela si hay o no acercamientos con Salomón Nazar y detalla si Juan Vieyra se va del Marathón

Se viene Motagua, ¿cómo mejorar el nivel futbolístico de cara a esos partidos? Ya en una final es claro que la preparación. Nosotros en Argentina decimos que es importante que un jugador tenga un cagazo sano, es responsabilidad, compromiso, como que sentís que está comiendo algo adentro. ¿Cómo ve a Motagua previo a las dos batallas? Ganamos la Concacaf, de hecho no fue fácil, después quedamos primero en medio de ese torneo t gracias a esa posición ahora estamos en la final, creo que son cinco torneos que he disputado y son cinco finales, pero tampoco me confío de Motagua que es un gran equipo. Hoy tuvimos muchos detalles en contra y Motagua también tuvo detalles en contra de nosotros. Yo creo que el cometa menos errores va a ganar. Yo tengo los pies sobre la tierra. El 4-0 es una anécdota y las finales son siempre apretadas. Además debemos no confiarnos, estas son enseñanzas para no tener desatenciones y tratar de hacer las cosas bien, hoy fue un partido.