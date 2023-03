Troglio explota y pone en duda su futuro en Olimpia “No quiero destruir algo que me costó muchísimo, siempre hay que dar un paso al costado a tiempo”

Olimpia aterrizó esta tarde en el Aeropuerto Internacional de Palmerola tras el golpe ante el Atlas por la vuelta de Champions de Concacaf. En su llegada a tierras hondureñas, el entrenador merengue, Pedro Troglio, atendió a los medios de prensa donde analizó la dura goleada ante el equipo mexicano. Asimismo, el técnico argentino también adelantó, mediante declaraciones fuertes, que está analizando su continuidad del equipo cuando finalice su contrato en el mes de mayo del presente 2023.

¿Cómo ha dicho la derrota ante Atlas? Nosotros con todo el dolor del mundo no esperábamos una cosa así, lamentablemente salió todo mal, es claro que después pueden hacer miles de conjeturas porque lo he visto, los he leído, los he escuchado y han hecho conjeturas equivocadas porque no están en las charlas técnicas mías, no saben lo que el técnico pide para ajustar un entrenador ya un equipo de fútbol. Ayer los escuchaba a ustedes los medios hondureños hablar de la digna derrota del Alajuelense que perdió 3-0 de local y ganó 2-1. Y bueno, nosotros ganamos de local y perdimos en México.

Nos vamos con todo el dolor del mundo porque soñábamos estar y agradecer a este cuerpo de jugadores que ha hecho creer al país que podíamos llegar muy lejos, no como siguen diciendo ustedes que el fútbol hondureño es una mierda, los jugadores hondureños han luchado una semifinal de Concacaf, han ganado en el Azteca. Este plantel ganó en territorio mexicano, no es tan simple como ustedes lo quieren demostrar, duraré lo que el tiempo me diga que tengo que durar en este país, en este club, pero me voy feliz porque tengo un gran plantel. Después de las puteadas las recibimos, no pasa nada, yo le agradezco al plantel. ¿Hablando de lo que sucedió el martes, lo ve como un accidente futbolístico por cómo se dio el partido? Les explicaré la charla que di, muchachos, si yo quiero armar un equipo defensivo como decían que nos metimos atrás, no señores, pongo tres centrales, pongo dos '5' de marca, jugamos de la misma manera porque la idea era repetir lo mismo , porque creíamos que íbamos a tener más espacios, tuvimos mal partido, erramos todos los pases, nos encontramos defendiendo todo el partido, porque es normal que te ataquen, de la misma manera que nosotros fuimos contundentes acá, ellos fueron contundentes allá. Ahora hay que aguantarla.

Me dicen que no es normal que nos hagan cuatro goles, como tampoco es normal que le hagamos cuatro goles al Atlas, no hay diferencia de cuatro goles entre los dos equipos. Yo más que nada vengo a dar la cara porque corresponde, sé que lo tratamos de hacer. predominantemente hago cargo de lo que no salió, pero yo me muero por este plantel hasta el día que me toque irme en mayo, cuando sea, hasta ese día dejaré todo.

¿Considera que hay memoria corta en el fútbol? ¿Viene caliente? Casi no hay equipo centroamericano que haya eliminado un mexicano, vos le ganaste dos veces: una vez en el Azteca. Y la diez de dos veces que se ganó a equipos mexicanos en la historia, tampoco es que el fútbol o cree que se iban a ganar todos los partidos de vuelta, tampoco es tan fácil como lo quieren pintar. Me alegro que este grupo les haya hecho creer que iba a llegar lejos. También empató Motagua, tampoco es un desastre, lo normal era perder en las dos canchas, al menos se han sacado resultados positivos en las dos canchas.

Nosotros como cuerpo técnico tocamos un techo, hemos llegado a un nivel donde hemos perdido muchas cosas y cada detalle malo nos va a condenar. Entonces nosotros debemos ser muy cautos hasta qué momento quedarse en Olimpia, porque hemos muchísimo y no queremos arruinar lo que hemos hecho. ¿Cuándo habla hasta qué momento estará en Olimpia, ¿habla del futuro? Cuando vos ganas tanto, el primer paso en falso les parece anormal, les parece una locura, que sos una mierda. Se les olvida lo que se ha ganado a nivel internacional llegando una semifinal de Champions, ganando en el Azteca, le ganaste al campeón de la MLS, se olvidan rápido, acá le hiciste cuatro a un equipo mexicano, saliste campeón de Concacaf, ganaste cinco títulos. Uno como entrenador debe saber hasta dónde conviene exponer todo lo que ha conseguido y eso vamos a intentar no equivocarnos a la hora de tomar una decisión.