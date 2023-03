Pedro Troglio aclara lo que pasó en la pelea con Marathón en Estados Unidos y de la posibilidad de dirigir a Independiente

Me sirve para muchachos que no han jugado seguido. Esto da la posibilidad para que todos jueguen, a pesar de que es en una cancha sintética, pero ellos respondieron bien.

Muy buena, excelente. Los jugadores que no venían jugando, lo hicieron y la verdad que no puedo decir nada. Solo sacó cosas positivas.

Ataque a los periodistas

Estamos bien, es normal que tras 4 años no nos pueden matar, ahora quieran hacerlo y también se ha puesto de moda a hacer encuestas en contra mía. Sobre todo este diario, pero esta perfecto ya que días no había nada que hacer en contra de mía.

¿Qué fue lo que pasó en el clásico Olimpia-Marathón en Estados Unidos, partido que fue detenido por una pelea entre jugadores?

Fue una discusión, entonces intercambiamos jugador por jugador por la expulsión, no te cobraron el penal que cometió Orellana, pero no pasa nada. Veo que dicen “vergüenza el fútbol hondureño”, ustedes mismos se matan. Era un amistoso, pero ponen árbitros que dirigen burocráticos, eso genera incomodidad. La verdad no fue nada grave.

¿Se irá para Independiente de Argentina?

Ya aclaré que yo no me voy a ir, no puedo dejar a Olimpia en medio del campeonato. Sí hubo acercamiento, pero era para ahora y no se puede, finalizó Pedro Troglio.