Pedro Troglio habla de la paliza a Motagua, del cruce ante Atlas y sobre si le seduce dirigir a la Selección de Honduras

"Estoy en un momento muy débil, me nombran a mis viejos y me emociono mucho, le pido todos los días. Le dije a mi mamá, ´dame la Concacaf y ganar el clásico, y luego hagan lo que quieran´, porque tampoco le voy a pedir todo, pero fue perfecto, yo creo que hay ángeles, siento que me acompañan", expresó Troglio .

"Es difícil, la gente desconoce la vida que uno tiene, en casa estoy solo, así me lo paso todo el día, todas las críticas las vas asimilando, la presión que si no lo ganas, entonces cuando logras el objetivo es un desahogo que uno comparte con su familia, por eso cuando gané el título lo primero que hice fue hablarle a mi esposa Ale, a mis hijos porque es un momento único", dijo en entrevista a Mi Pasión .

"Está armado para que clasifiquen los de la MLS y México, a veces nos metemos y contra Tigres recuerdo que tuvimos 45 minutos bien, ahora lo sueño, podemos llegar hasta lo último, sino, no me presentaría a jugar, sería mediocre, tengo un grupo bravo, están hecho para estos partidos, le tengo mucha fe", subrayó.

"No es que no me buscaron, solo que era para tres partidos y eso es juntar un equipo y jugar, pero nunca fue formal, hablé con gente que estaba adentro y me preguntaban, ´dirigiría tres partidos´ y les decía, 'me están cargando', si voy es porque hay un proyecto con cláusula, pero estaba Diego que sí aceptó y le va bien, y se ganó un contrato hasta Copa Oro", reveló.

Sobre si le seduce dirigir a la Selección de Honduras, así respondió: "Me seduce, antes no, ahora sí porque quiero dirigir en un Mundial, pero no puedo decir quiero dirigir Honduras porque hay un técnico, no puedo faltar el respeto, pero sí me seduce ahora a los 57 años y poder clasificar a un Mundial".

SOBRE EDWIN RODRÍGUEZ

Pedro Troglio, además, habló sobre el duro momento que está pasando el ex olimpista Edwin Rodríguez, debido a que no ha podido debutar con el equipo griego desde su llegada hace dos meses.

“Primero fue a un club donde ya estaba pasado de vuelta de extranjeros, no hay tres, hay como seis. Si vos vas a un lugar donde hay seis extranjeros y que el equipo está medianamente bien, tenés que llegar y ser Messi para que saquen a uno y te pongan a vos”.

Desde la perspectiva de Troglio, “hasta que nadie se lesione o suspenda y vos no estés mejor, te va a tocar quedarte afuera, hasta que bueno, tengas una posibilidad”, menciona.

A la vez, comentó que él ha hablado con Edwin sobre la situación y que el camino iba hacer difícil. “Se lo dije, mira, va a ser duro. Como también le digo a los europeos cuando me preguntan o me llaman de algún lugar ¿qué tal este jugador? y bueno, si lo van a llevar y van a creer que en 20 días será la figura del equipo están equivocados. Eso solo le pasó a David Suazo nada más, después los demás tienen que llegar y dar fundamentos, herramientas, trabajo y esperarlo un poco, no pretender que va a ser un fenómeno en seis meses”, reseña.

Asimismo destacó el gran futbolista que es el hondureño y que por algo está en Grecia. “Edwin para mí es un jugador tranquilamente para jugar a ese nivel, pero bueno, llegó y en el entrenamiento deben verlo bien, pero debe andar como los demás y entonces te cuesta todavía poder entrar”, concluyó el técnico del Olimpia.